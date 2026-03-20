Σημαντική εξέλιξη για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε την Παρασκευή (20/3) δεκτή την αίτηση ανάκλησης που είχαν καταθέσει η Περιφέρεια Αττικής, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο σύλλογος, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την ανατροπή της αρχικής κρίσης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είχε μπλοκάρει την προγραμματική σύμβαση για το έργο, προϋπολογισμού 23,56 εκατ. ευρώ. Το Κλιμάκιο είχε εντοπίσει σοβαρές πλημμέλειες και παρατυπίες στη διαδικασία του διαγωνισμού και στην ανάδειξη του αναδόχου, επισημαίνοντας ζητήματα νομιμότητας και τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία μετά την επανεξέταση των στοιχείων και την αίτηση ανάκλησης των εμπλεκόμενων φορέων, έκρινε ότι οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί και προχώρησε στην ανατροπή της απορριπτικής απόφασης, επιτρέποντας στο έργο να μπει σε φάση υλοποίησης.

Τι προβλέπει το έργο

Το νέο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του Ολυμπιακού στον υγρό στίβο. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

δύο κλειστές πισίνες, μία Ολυμπιακών διαστάσεων 50 μέτρων και μία βοηθητική,

βοηθητική δεξαμενή,

συνεδριακό κέντρο,

πλήθος υποστηρικτικών χώρων.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης εγκατάστασης που θα καλύψει τις ανάγκες των τμημάτων υγρού στίβου του συλλόγου.

Γιατί το έργο θεωρείται κομβικό για τον Ολυμπιακό

Τα τμήματα πόλο Ανδρών και Γυναικών του Ολυμπιακού αποτελούν διαχρονικά την κορυφή του ελληνικού υγρού στίβου, με:

104 τρόπαια συνολικά,

11 συμμετοχές σε τελικούς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (5 κατακτήσεις),

22 παρουσίες σε ευρωπαϊκούς τελικούς με 10 τίτλους.

Σημαντικές επιτυχίες έχουν και τα τμήματα κολύμβησης, τα οποία επίσης θα επωφεληθούν από τις νέες εγκαταστάσεις.

Τι σημαίνει η απόφαση για το χρονοδιάγραμμα

Η ανατροπή της αρχικής απόρριψης δημιουργεί πλέον σταθερό νομικό έδαφος για την υλοποίηση του έργου. Η Περιφέρεια Αττικής, το ΣΕΦ και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια, με στόχο το έργο να εξελιχθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις.

