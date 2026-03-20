Η ΑΕΚ είχε ζόρικη κλήρωση για τα προημιτελικά του BCL, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα, την ομάδα δηλαδή που θα φιλοξενήσει το Final Four και αποτελεί ένα από τα βασικά φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Λίγες ώρες μετά την κλήρωση, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε και στους ορισμούς των αγώνων.

Το πρώτο ματς της Ένωσης με τους Καταλανούς θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου στη SUNEL Arena με τζάμπολ στις 19:30. Το δεύτερο στην Ισπανία στις 7 Απριλίου στις 20:30, ενώ αν χρειαστεί τρίτος αγώνας στη σειρά, θα γίνει στις 15 Απριλίου στην Αθήνα με έναρξη στις 19:30.

Υπενθυμίζουμε ότι το Final Four ξεκινά με τους ημιτελικούς την Πέμπτη 7 Μαΐου. Ο αγώνας για την τρίτη θέση θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο τελικός την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

1ος αγώνας

Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ (1/4, 19:30)

ΑΕΚ – Μπανταλόνα (1/4, 19:30)

Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου (1/4, 21:30)

Τενερίφη – Γαλατάσαραϊ (1/4, 22:00)

2ος αγώνας

Νίμπουρκ – Ρίτας Βίλνιους (7/4, 19:30)

Μπανταλόνα – ΑΕΚ (7/4, 20:30)

Γαλατάσαραϊ – Τενερίφη (8/4, 19:00)

Άλμπα Βερολίνου – Ουνικάχα Μάλαγα (8/4, 21:00)

3ος αγώνας (αν χρειαστεί)

Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ (15/4, 19:30)

ΑΕΚ – Μπανταλόνα (15/4, 19:30)

Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου (15/4, 21:30)

Τενερίφη – Γαλατάσαραϊ (15/4, 22:00)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.