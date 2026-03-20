Ματιές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Μπρούνο Γκιμαράες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως φαίνεται έχει ξεκινήσει από τώρα και οι «κόκκινοι διάβολοι» σκανάρουν την αγορά για πιθανούς στόχους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα έντονο ενδιαφέρον από πλευράς Γιουνάιτεντ υπάρχει για τον Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστλ.

Ο Βραζιλιάνος αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Έντι Χάουι με 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, έχοντας σκοράρει εννέα γκολ, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ.

Η Γιουνάιτεντ έχει δεδομένα πρόβλημα στη μεσαία γραμμή και ο Γκιμαράες θα είναι μία σημαντική προσθήκη στην ομάδα, εάν αυτή πραγματοποιηθεί και μία τεράστια ένεση ποιότητας. Ωστόσο σίγουρα δεν αποτελεί μία φθηνή περίπτωση και η Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει δικό της.

