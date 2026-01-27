Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΕΚ για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία ενώ ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους για το Εuropa League.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΑΕΚ εκφράζει την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη της για τον τόσο άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κι ενώ ταξίδευαν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων καθώς και στην αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ελαφρύ το χώμα…»

Πηγή: skai.gr

