Μήνυμα της Μελάνια Τραμπ για τη Μινεάπολη: «Διαδηλώστε με ειρήνη»

Πολιτικό μήνυμα έστειλε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απευθύνοντας έκκληση για «ενότητα», μετά τα δύο περιστατικά πυροβολισμών από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE και τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες που σημειώθηκαν αυτόν τον μήνα στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Είναι κάτι που δεν συνηθίζει η σύζυγοςς του προέδτρου

Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, στο πλαίσιο προώθησης της ταινίας στην οποία συμμετέχει, υπογράμμισε την αντίθεσή της στη βία, δηλώνοντας: «Είμαι κατά της βίας, γι’ αυτό παρακαλώ όσους διαδηλώνουν να το κάνουν ειρηνικά».

«Χρειάζεται να σταθούμε ενωμένοι. Κάνω έκκληση για ενότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της, πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε πρόσφατα μια «εξαιρετική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

