Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία ενώ ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…»



