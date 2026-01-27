Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι γονείς του το μετέφεραν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες

Χωρίς τις αισθήσεις του έφτασε στο νοσοκομεί οτο νήπιο

Μια ανείπωτη τραγωδία έλαβε χώρα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή του ένα βρέφος τριών μηνών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς του νηπίου, το μετέφεραν πρωινές ώρες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης, σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μωρό έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.