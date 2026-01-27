ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει. Μια ακόμα μαύρη μέρα»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των επτά αδικοχαμένων παιδιών, που άφησαν την τελευταία τους ζωή στη Ρουμανία, για την αγάπη τους στην ομάδα:

Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.

Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.

Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.

Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…

