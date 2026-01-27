Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε τελικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, που κατέληξε στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία απο αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Σήμερα άρχισαν οι καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου. Οι πραγματογνώμονες θεωρούν τη διαρροή προπανίου ως την πιθανότερη αιτία της τραγωδίας. Η βίαιη ανάφλεξη-έκρηξη έγινε στους φούρνους του εργοστασίου, οι οποίοι λειτουργούν με προπάνιο.

Η διοίκηση της «Βιολάντα» ανακοίνωσε νωρίτερα πως αναλαμβάνει «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι για την αδειαοδότηση του εργοστασίου ευθύνη έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης στα Τρίκαλα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι το εργοστάσιο δεν χρειάζεται να περιμένει ειδική άδεια για να λειτουργήσει και πως λειτουργεί με το σύστημα της «γνωστοποίησης», δηλαδή η εταιρεία απλώς δηλώνει ότι ξεκινά ή λειτουργεί, αντί να περιμένει έγκριση από πριν και οι έλεγχοι γίνονται μετά, όχι πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Δηλαδή πρώτα δηλώνεται η λειτουργία και στη συνέχεια οι αρχές ελέγχουν αν όλα είναι νόμιμα. «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Πηγή: skai.gr

