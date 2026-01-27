«Καρέ- καρέ» η σύγκρουση του βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Συγκλονίζει το βίντεο που καταγράφει την πορεία και εν τέλει τη σοκαριστική σύγκρουση του βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, με φορτηγό που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα, στη Ρουμανία.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δέκα άτομα με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους, μετατράπηκε σε κλάματα δευτερολέπτου σε άμορφη μάζα, με επτά οπαδούς να χάνουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματίζονται.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To μίνι βαν που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο στην κομητεία Τιμισοάρα και συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στο δρόμο, που θύμιζε πολεμικό τοπίο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη ρουμανική τηλεόραση: «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση. Συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε και εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του. Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι... ήταν σε πολύ κακή κατάσταση».

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το σοκαριστικό τροχαίο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, έδωσε νωρίτερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το'΄Χουμε» ο Νίκος Βλαχάκης, υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο κος Βλαχάκης τόνισε πως, σε αυτή τη φάση οι πληροφορίες αντλούνται από τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ρουμανικές αρχές.

«Επιχειρήθηκε προσπέραση από το βαν και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας» περιέγραψε ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, συνοψίζοντας πως έτσι συντελέστηκε σφοδρή μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό.

Ο κος Βλαχάκης επιβεβαίωσε πως στη συγκεκριμένη περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται πως στη δημοσιότητα δόθηκε χάρτης της διαδρομής την οποία και ακολουθούσε το βαν. Οι δέκα επιβάτες είχαν προορισμό τη Λυών, στην οποία και θα μετέβαιναν από το Λουγκόι (Εκεί μάλιστα βρίσκεται το νοσοκομείο στο οποία τελικά μεταφέρθηκαν οι τραυματίες).

Ο χρόνος του ταξιδιού που απέμενε, μέχρι τον τελικό προορισμό, υπολογιζόταν στις 17 ώρες και 16 λεπτά, σύμφωνα με GPS ενώ η συνολική διαδρομή είναι 21 ώρες και 56 λεπτά.

Το ταξίδι, οδικώς και χωρίς στάσεις, είναι περίπου μία ημέρα.

Ο δρόμος που έγινε το δυστύχημα έχει χαρακτηριστεί από τα ρουμανικά ΜΜΕ ως «δρόμος του θανάτου», καθώς έχουν σημειωθεί εκεί πολλά δυστυχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.