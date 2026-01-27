Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε για πρώτη φορά τμήματα του ευρωπαϊκού δικτύου ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών που έχει αναπτύξει, ύψους 10,6 δισ. ευρώ, με στόχο να δημιουργήσει εναλλακτική λύση στο Starlink και να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Στοιχεία των δικτύων IRIS2 και GOVSATCOM τέθηκαν σε περιορισμένη επιχειρησιακή λειτουργία την περασμένη εβδομάδα για κυβερνητική και στρατιωτική χρήση, δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Διαστήματος στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία έχει ζητήσει πρόσβαση στο δίκτυο και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την παροχή της.

«Όλα τα κράτη-μέλη μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε κυρίαρχες δορυφορικές επικοινωνίες. Στρατιωτικές και κυβερνητικές, ασφαλείς και κρυπτογραφημένες, κατασκευασμένες στην Ευρώπη, με λειτουργία στην Ευρώπη και υπό ευρωπαϊκό έλεγχο», δήλωσε ο Κουμπίλιους. «Οι ειδικοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από το Starlink. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας».

Το δίκτυο IRIS2 θα αποτελείται τελικά από 290 δορυφόρους σε πολλαπλές τροχιές και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2030, εξυπηρετώντας τόσο κυβερνήσεις όσο και ιδιώτες πελάτες, δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος.

Την κατασκευή των δορυφόρων έχουν αναλάβει η λουξεμβουργιανή SES SA, η γαλλική Eutelsat SA και η ισπανική Hispasat SA.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μάς αναγκάζουν να επιταχύνουμε και να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες», δήλωσε ο Κουμπίλιους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια συστήματα αποτελούν κρίσιμο στοιχείο των λεγόμενων «στρατηγικών επιταχυντών», προηγμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων υψηλής τεχνολογίας, στις οποίες η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

