Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Υπέστη θλάση στη γάμπα στον αγώνα με τον Ατρόμητο

Στη λίστα των αγώνων που θα απουσιάζει είναι με τον ΠΑΟΚ, τα play off του Europa League και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Πολύ άσχημα είναι τα νέα από τις εξετάσεις του Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος υπέστη σοβαρή θλάση στη γάμπα στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Η επιστροφή του στη δράση εκτιμάται ότι θα γίνει μετά από περίπου 1,5 μήνα.

Αυτό σημαίνει πως ο Ισπανός μέσος αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ γύρω στα μέσα Μαρτίου, χάνοντας παράλληλα μια σειρά από κρίσιμες αναμετρήσεις για τον Παναθηναϊκό.

Στη λίστα των αγώνων που θα απουσιάσει περιλαμβάνονται οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στις 4 και 11 Φεβρουαρίου, τα δύο παιχνίδια για τα πλέι οφ του Europa League στις 19 και 26 Φεβρουαρίου, το μεγάλο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στις 8 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς και το εντός έδρας ματς με τον Άρη (1/3).

