Ο Ολυμπιακός τα δίνει όλα, για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Την Τετάρτη (28/01) οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ, σε μια μάχη δίχως αύριο και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας κινείται στο ρυθμό του μεγάλου αγώνα. Από νωρίς, ο Ηρακλής Αντύπας μεταφέρει από την Ολλανδία τα τελευταία νέα, πριν τη σέντρα και στις 22:00 ακριβώς, περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στην «Άμστερνταμ Αρένα».

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές.

Άγιαξ-Ολυμπιακός, την Τετάρτη (28/01) στις 22:00.

Ο δρόμος για την πρόκριση περνά από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

