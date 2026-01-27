«Δικέφαλε μου κάποτε για σένα,

έξι παιδιά, φύγαν απ' τη ζωή,

τους πήρε η αγάπη τους για σένα,

μα πάντα θα' ναι ζωντανοί

Αδέρφια μας, εκεί ψηλά που ζείτε,

παρέα μας φωνάξτε δυνατά,

να ξέρετε εσείς μας οδηγείτε,

από το '99!»

Από το 1999...

1999 - 2026. Ένα αόρατο νήμα ανείπωτου θρήνου ενώνει τις δύο μαύρες ημερομηνίες, τις δυο μεγάλες τραγωδίες, και πληγώνει τον Δικέφαλο του Βορρά και ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η ευχή «ποτέ ξανά» του 1999 δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε.

Στις 4 Οκτωβρίου 1999, έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, επιστρέφοντας με το πούλμαν από την Αθήνα όπου είχαν πάει να παρακολουθήσουν έναν αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο, με την μνήμη τους να τιμάται έως σήμερα, μέσω της παρουσίας σχετικού μνημείου εντός του γηπέδου της Τούμπας, καθώς και ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στην τοποθεσία του δυστυχήματος. Ο οδηγός του μοιραίου πούλμαν επιχείρησε προσπέραση, συγκρούστηκε με φορτηγό και έπεσε σε χαράδρα 8 μέτρων.

Οι έξι φίλαθλοι που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), Δημήτριος Ανδρεαδάκης (25 ετών), Χριστίνα Τζιόβα (18 ετών), Αναστάσιος Θέμελης (22 ετών), Γεώργιος Γκανάτσιος (22 ετών), Κυριάκος Λαζαρίδης (17 ετών), ενώ νεκρός ανασύρθηκε και ο οδηγός του μικρού φορτηγού, ο 68χρονος Αστέριος Αγκζιώτης.

Στο σημείο του δυστυχήματος έχει ανεγερθεί μνημείο με την επιγραφή: «Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνεχίζει παραπέρα». Κάθε χρόνο, η οικογένεια του ΠΑΟΚ πραγματοποιεί επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο για να τιμήσει τη μνήμη των «αδικοχαμένων αετών».

...Στο 2026

27 Ιανουαρίου 2027. Μια αποφράδα μέρα για τον ΠΑΟΚ, η σημερινή, που ξύπνησε τις ζοφερές μνήμες του '99. Επτά νεκροί, όλοι νεαροί οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό βαν, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Το μικρό βαν που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Πέραν των επτά νεκρών, υπάρχουν τρεις τραυματίες που έχουν επαφή με το περιβάλλον.

Το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ φαίνεται πως ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη.

