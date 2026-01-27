Λάνθιμος: Συνεργάζεται ξανά με την Έμα Στόουν για διαφήμιση του Super Bowl

Πέρα από τις ταινίες «The Favourite», «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia», η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος προσθέτουν ακόμα ένα έργο στη βραβευμένη λίστα των συνεργασιών τους, καθώς θα συνεργαστούν στην πρώτη τους διαφήμιση για το Super Bowl για την πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

Αν και η διαφήμιση αντικαθιστά τα συχνά αλλόκοτα μοτίβα των προηγούμενων έργων του διδύμου, οι θαυμαστές μπορούν ακόμα να υπολογίζουν στον τολμηρό, προκλητικό και σκοτεινά χιουμοριστικό χαρακτήρα που έχουν συνηθίσει από αυτή τη σύμπραξη.

Δείτε ένα μικρό teaser από τη διαφήμιση:

Το σκηνικό της διαφήμισης με τίτλο «Unavailable» δημιουργήθηκε από τον σκηνογράφο James Price, ενώ η μουσική είναι έργο της ομάδας του Λάνθιμου και του συνθέτη Jerskin Fendrix. Η καμπάνια γυρίστηκε στο Λονδίνο σε ασπρόμαυρο φιλμ.

Εκτός από το «Unavailable», ο Λάνθιμος σκηνοθέτησε και τη διαφήμιση για το Super Bowl του 2026 για την εφαρμογή διανομής φαγητού Grubhub. Αυτά τα έργα αποτελούν τις δύο πρώτες διαφημίσεις του Έλληνα σκηνοθέτη για το Super Bowl, ενώ το «Unavailable» αποτελεί την πρώτη και μοναδική για τη Στόουν.

Στο πλαίσιο της προώθησης της καμπάνιας, η Squarespace κυκλοφορεί μια σειρά από κινηματογραφικές αφίσες, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση που αντικατοπτρίζει το μυστήριο και την ένταση του teaser. Παρόλο που το υπόλοιπο σποτ — και συγκεκριμένα η αιτία για τα δάκρυα της Stone — παραμένει μυστικό προς το παρόν, η ιστορία θα συνεχίσει να αποκαλύπτεται μέχρι τον μεγάλο αγώνα στις 8 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

