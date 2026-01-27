Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Aylo, μητρική εταιρεία των YouPorn, Pornhub και RedTube, ανακοίνωσε ότι από τις 2 Φεβρουαρίου δεν θα αποδέχονται νέους χρήστες από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της εφαρμογής των νόμων επαλήθευσης ηλικίας.

Η εταιρεία επικρίνει τους βρετανικούς κανονισμούς, υποστηρίζοντας πως αντί να προστατεύουν τους ανηλίκους, προκαλούν μετανάστευση επισκεψιμότητας σε μη ρυθμιζόμενες και πιο σκοτεινές περιοχές του διαδικτύου.

Προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνο ή παράνομο περιεχόμενο, καθώς οι μεγάλοι πάροχοι τηρούν τον νόμο, όμως η πλειονότητα των ιστοσελίδων με ακατάλληλο περιεχόμενο δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.

Οι δημοφιλείς ιστοσελίδες YouPorn, Pornhub και RedTube αναμένεται να διακόψουν την αποδοχή νέων χρηστών από το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε σήμερα η μητρική τους εταιρεία, Aylo. Η εταιρεία, επικρίνοντας τις βρετανικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την επαλήθευση της ηλικίας, επισημαίνει ότι η τρέχουσα εφαρμογή των μέτρων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαδικτυακή ασφάλεια.

Η Aylo, που εδρεύει στην Κύπρο και έχει ήδη θέσει ανάλογους περιορισμούς στη Γαλλία και σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ, τονίζει πως οι κανονισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου, αντί να προστατεύουν πραγματικά τους ανήλικους, «εκτρέπουν την επισκεψιμότητα σε πιο σκοτεινές, μη ρυθμιζόμενες γωνιές του διαδικτύου». Αυτό, κατά την εταιρεία, οδηγεί σε σημαντικούς κινδύνους, καθώς αυξάνεται η έκθεση των ανηλίκων σε επικίνδυνο ή παράνομο περιεχόμενο.

Ζητήματα ελέγχου και ιδιωτικότητας

Η Aylo επισημαίνει ότι μολονότι «οι μεγάλοι πάροχοι τηρούν τον νόμο», η συντριπτική πλειονότητα των ιστοσελίδων με περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους δεν υπόκειται σε επαρκή ελέγχους. Εμπόδιο αποτελεί και το ζήτημα της ιδιωτικότητας, αφού, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, «κάθε τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστής θα πρέπει να διαμορφώνεται εξαρχής ως συσκευή ασφαλής για παιδιά», αντί η ευθύνη να βαραίνει μόνο τους ιστοτόπους.

Μεταφορά εμπειρίας από τη Γαλλία και διεθνή συνεργασία

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει η Aylo και στη Γαλλία, όπου η τοπική νομοθεσία απαιτεί την εφαρμογή συστημάτων ταυτοποίησης που να αποτρέπουν την πρόσβαση ανηλίκων, επιβάλλοντας σκληρές κυρώσεις, όπως αποκλεισμό, σε μη συμμορφούμενες εταιρείες. Παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες της Aylo στη Γαλλία είχε αρχικά περιοριστεί, στη συνέχεια αποκαταστάθηκε προσωρινά λόγω αναστολής σχετικής υπουργικής απόφασης, προτού τελικώς επιβληθούν ξανά περιορισμοί μετά από γνωμοδότηση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου.

Όπως δηλώνει η ίδια η εταιρεία, παραμένει δεσμευμένη «να συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς εταίρους», προκειμένου τα συμπεράσματα από την εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής για την επαλήθευση ηλικίας στο διαδίκτυο και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.