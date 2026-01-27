Στα χέρια ΕΛΑΣ σπείρα που.... νομιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Κορωπίου, κατά την οποία συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία παραποιούσε και στη συνέχεια τα μεταπωλούσε σε ανυποψίαστους πολίτες.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Κορωπίου, κατά την οποία συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ' επάγγελμα, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Την επιχείρηση πραγματοποίησαν άνδρες του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από την έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας προέκυψε, ότι τα μέλη της οργάνωσης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) με σκοπό τις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας των κλαπέντων οχημάτων, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους σε ανυποψίαστους πολίτες.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι έκλεβαν οχήματα από περιοχές της Αττικής και τα οδηγούσαν σε «αυτοσχέδιο» συνεργείο-φανοποιείο αυτοκινήτων της εγκληματικής οργάνωσης, όπου αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου με σκοπό την διάθεσή τους προς πώληση.

Με τον τρόπο αυτό οι κατηγορούμενοι «νομιμοποιούσαν» τα εν λόγω οχήματα και ήταν έτοιμα προς πώληση.

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών εντοπίστηκε το «αυτοσχέδιο συνεργείο-φανοποιείο αυτοκινήτων» όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 4 οχήματα (3 αυτοκίνητα και μηχανή) τα οποία απασχολούσαν ως κλεμμένα, εκ των οποίων τα 2 είχαν παραποιηθεί και ήταν έτοιμα προς πώληση,

* πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και

* πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται από την αστυνομία οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης.

