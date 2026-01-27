ΗΠΑ: Τα μεσάνυχτα πιο κοντά από ποτέ στο Ρολόι της Αποκάλυψης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης έχουν φτάσει στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, τη μικρότερη απόσταση που έχει καταγραφεί, υποδηλώνοντας την αυξημένη πιθανότητα παγκόσμιας καταστροφής.

Η χρονική αυτή απόσταση μειώθηκε κατά τέσσερα δευτερόλεπτα σε σχέση με την περασμένη χρονιά, αντανακλώντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και την παραπληροφόρηση.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε εν μέσω της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των μονομερών επιθέσεων και της απόσυρσης των ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς, γεγονότα που έχουν επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια τάξη.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης (Doomsday Clock), ένα ισχυρό σύμβολο της επικινδυνότητας που διατρέχει ο πλανήτης μας εξαιτίας ποικίλων απειλών, βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα. Η φετινή ένδειξη του ρολογιού, που αφορά στο πόσο απέχουμε από μια παγκόσμια καταστροφή, ορίστηκε από το Bulletin of the Atomic Scientists στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, ήτοι τέσσερα δευτερόλεπτα πιο κοντά σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αυτή η επικίνδυνη εγγύτητα προσεγγίζεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών εντάσεων, αυξανόμενης απειλής από τα πυρηνικά όπλα, αλλά και από σοβαρές ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και τη ραγδαία εξάπλωση της παραπληροφόρησης.

Παράγοντες που ωθούν το ρολόι στα μεσάνυχτα

Η ομάδα των επιστημόνων επισημαίνει την αυξανόμενη εχθρικότητα και τον εθνικισμό των μεγάλων δυνάμεων, όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι ΗΠΑ, που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση και επιτάχυνση του ανταγωνισμού. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η οποία προήλθε από διαβουλεύσεις επιτροπής με οκτώ βραβευθέντες με Νόμπελ, «οι διεθνείς συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με κόπο καταρρέουν, επιταχύνοντας έναν ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων όπου ο νικητής τα παίρνει όλα, υπονομεύοντας τη διεθνή συνεργασία που είναι αναγκαία για τη μείωση των κινδύνων του πυρηνικού πολέμου, της κλιματικής αλλαγής, της καταχρηστικής χρήσης των βιοτεχνολογιών, της ενδεχόμενης απειλής της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων κινδύνων της "Αποκάλυψης"».

Επιπροσθέτως, ανησυχία προκαλεί η ενδεχόμενη λήξη της συνθήκης New START για τη μείωση των πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς και η πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης για την εγκατάσταση νέων ακριβών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, μεταξύ των οποίων και ο αποκαλούμενος «Χρυσός Θόλος».

Σοβαρός προβληματισμός εκφράζεται και για τα επίπεδα-ρεκόρ στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, βασικού παράγοντα που εντείνει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι πολιτικές επιλογές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσαν σημείο καμπής, οδηγώντας σε άρση της προηγούμενης δέσμευσης των ΗΠΑ σχετικά με τη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης.

Ο ρόλος της παραπληροφόρησης και της τεχνολογίας

Ένα επιπλέον μείζον ζήτημα αποτελεί η διάχυση παραπλανητικής πληροφορίας, στοιχείο που επιταχύνει τις παγκόσμιες κρίσεις. Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ερευνήτρια δημοσιογράφος Μαρία Ρέσσα τονίζει με έμφαση ότι «ζούμε έναν Αρμαγεδδώνα της πληροφορίας, η κρίση που υποβόσκει σε όλες τις κρίσεις, και τροφοδοτείται από μια επιθετική τεχνολογία η οποία μεταδίδει τα ψέματα ταχύτερα από τα γεγονότα και επωφελείται από τις διαιρέσεις μας».

Η ιστορία του Ρολογιού της Αποκάλυψης

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947, εν μέσω του ψυχροπολεμικού κλίματος και της αυξανόμενης ανησυχίας για την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Τα αρχικά του χέρια τοποθετήθηκαν στα επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, αντανακλώντας την αίσθηση επείγοντος της εποχής.

Με την πάροδο των δεκαετιών, τα κριτήρια αξιολόγησης του οργανισμού διευρύνθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν, εκτός από τις στρατιωτικές απειλές, και νέους κινδύνους όπως τις πανδημίες, την κλιματική κρίση και τις συντονισμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Το Bulletin of the Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και επιστήμονες που συμμετείχαν στο περίφημο πρόγραμμα "Manhattan", δημιουργώντας την πρώτη ατομική βόμβα. Από τότε, η ανεξάρτητη επιτροπή του οργανισμού αξιολογεί κάθε χρόνο πόσο κοντά βρίσκεται ο κόσμος σε μια καταστροφική νέα αρχή, θέτοντας το χρόνο συμβολικά λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Πηγή: skai.gr

