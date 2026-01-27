Μουντιάλ 2030: Η Ισπανία θα φιλοξενήσει τον τελικό

Ο πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF), Ραφαέλ Λουθάν, δήλωσε ότι η Ισπανία θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.



«Η Ισπανία έχει αποδείξει την οργανωτική της ικανότητα εδώ και πολλά χρόνια. Θα είναι η πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 και ο τελικός αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί εδώ», δήλωσε ο Λουθάν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ένωση αθλητικού Τύπου της Μαδρίτης.

Ο Λουθάν δεν διευκρίνισε αν ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Μαδρίτης ή στο «Καμπ Νόου» της Βαρκελώνης.



Το Μαρόκο επιθυμεί να φιλοξενήσει τον αγώνα στην Καζαμπλάνκα, στο Grand Stade Hassan II, ένα τεράστιο στάδιο που βρίσκεται υπό κατασκευή βόρεια της πόλης. Μόλις ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028, το νέο στάδιο στο Μαρόκο αναμένεται να φιλοξενήσει 115.000 θεατές. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF), Φαουζί Λεκά, εξέφρασε πέρυσι την επιθυμία του να διεξαχθεί τελικός εναντίον της Ισπανίας στην Καζαμπλάνκα.



Η FIFA έχει δηλώσει ότι είναι πρόωρο να αποφασιστεί η τοποθεσία διεξαγωγής του τελικού του 2030, λέγοντας ότι η πόλη που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 αποκαλύφθηκε μόλις δύο χρόνια πριν από το τουρνουά.

