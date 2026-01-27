Τραμπ για Ουκρανικό: «Συμβαίνουν πολύ καλά πράγματα στις διαπραγματεύσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «συμβαίνουν πολύ καλά πράγματα» στις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος στις δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για ταξίδι στην Αϊόβα. Υπενθυμίζεται ότι διαπραγματευτικές ομάδες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι, σε συνομιλίες που μεσολάβησαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε, επίσης, ότι είχε «μια εξαιρετική συνομιλία» με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται τη στιγμή που η Ουάσινγκτον έχει εμπλακεί σε έντονη διπλωματική κινητικότητα με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας και πολιτικής λύσης μεταξύ των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), του μέχρι πρότινος βασικού συμμάχου των ΗΠΑ στη Συρία, και της κυβέρνησης Σαράα, η οποία πλέον θεωρείται ο βασικός συνομιλητής της Ουάσινγκτον στη χώρα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε και σε σειρά σύντομων δηλώσεων προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι «πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν» στο μέτωπο της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο τσάρος των συνόρων, Τομ Χόμαν, θα συναντηθείσ στη Μινεάπολη με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο της πόλης.

Τέλος, σχολιάζοντας τη νομισματική πολιτική, ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί μείωση των επιτοκίων από τη Fed.



