Mεγάλη Ελλάδα, έκανε ξανά το θαύμα της! Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών με συγκλονιστική εμφάνιση και πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Νίνου που σκόραρε πέντε τέρματα έκανε «φύλλο και φτερό» την Ιταλία την οποία και νίκησε 14-12 παίρνοντας μετά από 13 χρόνια την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Υγρού Στίβου!

Μεγαλειώδης εμφάνιση από τις παίκτριες της Αλεξίας Καμμένου, που παρά τις αμέτρητες εις βάρος τους αποβολές, δεν «μάσησαν» και πήραν το εισιτήρια για την τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία την Τετάρτη (14/2)!

Η Νικόλ Ελευθεριάδου, ήταν ξανά αυτή που σφράγισε τη νίκη, καθώς, όπως και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν, έτσι και τώρα πέτυχε το τελευταίο κρίσιμο γκολ.

Το ματς:

Αρκετά άστοχες, αλλά και αγχωμένες οι δυο ομάδες στην αρχή του ματς, με την Ιταλία και την Ελλάδα να έχουν πολλές χαμένες ευκαιρίες και από ένα δοκάρι, με αποτέλεσμα να μην σκοράρουν στα πρώτα 3,5 λεπτά.

Το «ρόδι» για την Εθνική ωστόσο, έσπασε η Μαργαρίτα Πλευρίτου που έκανε το 1-0. Η ομάδα της Αλεξίας Καμμένου, έπαιζε φανταστική άμυνα και δεν άφηνε περιθώρια στην Ιταλία να σκοράρει, με αποτέλεσμα να βρει για δεύτερη φορά τα δίχτυα με σκόρερ αυτή τη φορά τη Βασιλική Πλευρίτου, η οποία με σουτ από τα άκρα εκμεταλλεύτηκε για ακόμα μια φορά την παίκτρια παραπάνω.

Η «γαλανόλευκη» έπαιζε έξυπνα, κερδίζοντας αποβολές και αναγκάζοντας τις Ιταλίδες να χάνουν κατοχές και λίγο πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου η Ειρήνη Νίνου έκανε το 3-0!

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ιταλία έβγαλε άμεσα αντίδραση μειώνοντας με το γκολ της Τζουστίνι σε 3-1. Το μοτίβο παρέμεινε το ίδιο με την Εθνική να αναγκάζει την Ιταλία να μην εκμεταλλεύεται την παίκτρια παραπάνω.

Οι Ελληνίδες κυκλοφόρησαν πολλές φορές την μπάλα στο όριο του χρόνου, αλλά αρχικά η Μαρία Πάτρα με εξαιρετικό σουτ και στη συνέχεια η Νίνου, με ένα φανταστικό τελείωμα έγραψαν το 5-1 και ανάγκασαν τον Ιταλό προπονητή να καλέσει τάιμ άουτ. Με την επιστροφή στην πισίνα η Κιάρα Ταμπάνι με γκολ νίκησε την Σταματοπούλου γράφοντας το 5-2. Μάλιστα οι τυπικά γηπεδούχες, σκόραραν ξανά με το δεύτερο προσωπικό τέρμα της Ταμπάνι για το 5-3.

Η Ελλάδα δεν πτοήθηκε παρότι η ένταση του ματς είχε ανέβει και μετά από μια απίθανη έμπνευση της Ελευθερίας Πλευρίτου ήρθε ξανά στο +3 με ένα εκπληκτικό γκολ (6-3). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε να μην δέχεται γκολ και μετά από μια φάση διαρκείας κέρδισε πέναλτι, αλλά «έχασε» την Ξενάκη που αποβλήθηκε για χτύπημα, όπως αποφάνθηκαν οι διαιτητές. Το πέναλτι ωστόσο, πήγε στα δίχτυα από την Ελευθερία Πλευρίτου η οποία έγραψε το 7-3 που ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

Με άσχημο τρόπο ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο για την Ελλάδα, αφού η Ιταλία βρήκε δυο γρήγορα γκολ με την Αβένιο και την Πικότσι να κάνουν σε δυο φάσεις με παίκτρια παραπάνω το 7-5 την στιγμή που η Ελλάδα δεν μπορούσε να σκοράρει αναγκάζοντας την Αλεξία Καμμένου να πάρει τάιμ άουτ προκειμένου να οργανώσει την επίθεση. Αυτή, ως εκ του αποτελέσματος, ήταν επιτυχημένη, αφού η Ειρήνη Νίνου με το τρίτο της γκολ για το 8-5.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα η ελληνική περιφέρεια πήρε «φωτιά» και παρότι δέχθηκε το γκολ της Γκαλάρντι κατάφερε με τη Μυριοκεφαλιτάκη και την γκολάρα της Νίνου να κάνει το 10-6. Η Ιταλία σκόραρε με την Μπετίνι, αλλά σε «νεκρό» χρόνο η Μαργαρίτα Πλευρίτου σκόραρε για το 11-7 που ήταν το σκορ του 3ου οκταλέπτου.

Με άσχημο τρόπο ξεκίνησε το 4ο οκτάλεπτο για την Ελλάδα αφού με δυο γρήγορα γκολ η Ιταλία μείωσε σε 11-9 μπαίνοντας γερά στη διεκδίκηση του ματς.

Η Ελλάδα πίεσε και αφού κέρδισε ένα πέναλτι το οποίο δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί η Νικόλ Ελευθεριάδου, έφτασε με νέο πέναλτι στο 12-9 με το πέμπτο γκολ της Νίνου. Μάλιστα δευτερόλεπτα αργότερα η Βασιλική Πλευρίτου με τρομερό γκολ έκανε το 13-9! Παρά το γεγονός ότι η Πικότσι και η Τζουστίνι έβαλαν ξανά στο ματς την Ιταλία μειώνοντας σε 13-11, η Νικόλ Ελευθεριάδου, όπως και στο Αϊντχόφεν, πέτυχε το τελευταίο και καθοριστικό γκολ για το 14-11, με την Ιταλία να πετυχαίνει το τελευταίο γκολ της βραδιάς διαμορφώνοντας το τελικό 14-12.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.