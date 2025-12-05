Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΕΚ: Ο Ονόφριο Μαλφιτάνο επικεφαλής στο τμήμα σκάουτινγκ του Χαβιέρ Ριμπάλτα

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης προχωρά σε πλήρη αναδιάρθρωση του τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας, ενισχύοντάς το με τρεις προσθήκες

Ριμπάλτα Ηλιόπουλος

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα υλοποιεί μια συνολική αναδιάρθρωση στο τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ, φέρνοντας δομικές αλλαγές και νέα πρόσωπα.

Η σημαντικότερη κίνηση είναι η τοποθέτηση του Ονόφριο Ρομπέρτο Μαλφιτάνο στη θέση του Head of Scouting (επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ).

Ο Ριμπάλτα τον εμπιστεύεται απόλυτα, καθώς τον έχει συνεργάτη σχεδόν σε κάθε ομάδα όπου εργάστηκε: Μαρσέιγ, Πάρμα, Γιουβέντους και Ζενίτ. Ο Μαλφιτάνο, με εμπειρία στη Μαρσέιγ από το 2023 έως το 2025, όπου και αποχώρησε τον Νοέμβριο, αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο στη νέα δομή.

Παράλληλα, ο Ιταλός Αλέσιο Έκα ενισχύει την ανάλυση δεδομένων της ομάδας ως Recruitment Data Scientist. Την τριάδα συμπληρώνει ο Φραντσέσκο Πανφίλι, νέος σκάουτ με πλούσια διαδρομή σε Περούτζια, Ιμολέζε, Γκεζτέπε, Λάτσιο και Ρετζιάνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark