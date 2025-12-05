Η σφοδρή κακοκαιρία Byron που σάρωσε την Αττική την Πέμπτη (04/12) δεν επέτρεψε να διεξαχθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.



Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα, ξεκαθάρισε ότι το εισιτήριο των φιλάθλων ισχύει κανονικά για τη νέα ημερομηνία, στην οποία θα οριστεί το ματς. Παράλληλα, οι φίλοι των Πειραιωτών έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το εισιτήριό τους με επιστροφή του αντιτίμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.



Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο ticketingdpt@olympiacosbc.gr, ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου».

