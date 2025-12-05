Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κακοδαιμονία χωρίς προηγούμενο στην ΑΕΚ: Υπέστη εξάρθρωση ώμου στην πρώτη του προπόνηση ο Κλαβέλ

Τρομερή ατυχία στην ΑΕΚ, με τον Τζιαν Κλαβέλ να τραυματίζεται στην πρώτη του προπόνηση αφού υπέστη εξάρθρωση στον δεξί του ώμο

Clavell

Σοκ στην ΑΕΚ με τον Τζιαν Κλαβέλ που τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση!

Όπως έκανε γνωστό με ενημέρωση η «βασίλισσα», η νέα μεταγραφή της ομάδας στην προπόνηση της Παρασκευής (05/12) και σε μια σύγκρουση με συμπαίκτη του, υπέστη εξάρθρωση στον δεξί του ώμο και θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία.



Μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και φυσιολογικά στην Ένωση επικρατεί αγωνία για την κατάστασή του. Η κακοδαιμονία στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα συνεχίζεται, αφού εκτός βρίσκονται οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Κακοδαιμονίας συνέχεια… στην oμάδα μας, αφού στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» τραυματίστηκε (και) ο Τζιαν Κλαβέλ!

Ο διεθνής Πορτορικανός σκόρερ υπέστη σήμερα (Παρασκευή, 05/12) εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Tο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC προέβη σε άμεση ανάταξη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία…

Εκτός δράσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε ο Κουζμίνσκας.

Όλα αυτά μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με Λέβιτσε…».
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark