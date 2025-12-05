Σοκ στην ΑΕΚ με τον Τζιαν Κλαβέλ που τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση!



Όπως έκανε γνωστό με ενημέρωση η «βασίλισσα», η νέα μεταγραφή της ομάδας στην προπόνηση της Παρασκευής (05/12) και σε μια σύγκρουση με συμπαίκτη του, υπέστη εξάρθρωση στον δεξί του ώμο και θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και φυσιολογικά στην Ένωσηγια την κατάστασή του. Η κακοδαιμονία στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα συνεχίζεται, αφού εκτός βρίσκονται οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης.«Κακοδαιμονίας συνέχεια… στην oμάδα μας, αφού στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» τραυματίστηκε (και) ο Τζιαν Κλαβέλ!Ο διεθνής Πορτορικανός σκόρερ υπέστη σήμερα (Παρασκευή, 05/12) εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Tο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC προέβη σε άμεση ανάταξη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία…Εκτός δράσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε ο Κουζμίνσκας.Όλα αυτά μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με Λέβιτσε…».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.