Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 5ης αγωνιστικής

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν τα τρία τελευταία ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Κύπελλο

Τρία παιχνίδια απομένουν για να πέσει η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων, είχε προγραμματιστεί και 5η αγωνιστική όπου θα δώσουν τα τελευταία τους ματς ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Όλα, αναμένεται να διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, έχοντας φυσικά τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote TV.

Μετά το πέρας της αγωνιστικής, θα γίνει γνωστή η τελική βαθμολογία της League Phase και τα ζευγάρια της επόμενης φάσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Καβάλα-Παναθηναϊκός, 17/12/2025, 16:00, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας "Ανθή Καραγιάννη", τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

Ολυμπιακός-Ηρακλής, 17/12/2025, 18:00, "Γεώργιος Καραϊσκάκης", τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

ΠΑΟΚ-Μαρκό, 17/12/2025, 20:00, Γήπεδο Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κύπελλο Ελλάδας ποδόσφαιρο
