Gazzetta dello Sport: «Στα υπόψη για αθλητικός διευθυντής στη Γιουβέντους ο Ριμπάλτα»

Την ώρα που η ΑΕΚ περιμένει την πρόσληψη προπονητή, ο άνθρωπος που χειρίζεται την κρίσιμη υπόθεση ακούει «Σειρήνες» από το εξωτερικό.



Ο λόγος για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος-σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport-είναι στα υπόψη της Γιουβέντους για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο Ισπανός έχει δουλέψει για πέντε σεζόν, από το 2012 ως το 2017, στη «Γηραιά Κυρία» ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, ενώ έχει περάσει και σε διάφορους ρόλους από Τορίνο, Μίλαν, Νοβάρα και Πάρμα, έχοντας πλούσια εμπειρία από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η «Γηραιά Κυρία» έχει προχωρήσει σε ριζική ανανέωση σε όλους τους τομείς προσπαθώντας να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια στην Serie A και την Ευρώπη.



Στη λίστα για τη χηρεύουσα θέση του αθλητικού διευθυντή είναι ο Μασάρα που έχει περάσει από Ρεν και Μίλαν, ο Σαλιχάμιτζιτς που έχει δουλέψει στην Μπάγερν, ο Λόπεθ που πέρασε από τη Λανς και ο Ριμπάλτα.

