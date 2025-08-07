Ριμπάλτα: «Σε σωστό δρόμο η ΑΕΚ - 2 μεταγραφικές περιόδους για να πετύχουμε ό,τι θέλουμε»

Δεν μιλάει σχεδόν ποτέ, συνεχίσει τη δουλειά του στην ΑΕΚ και από αυτή έφτασε η «Ένωση» να κάνει δικό της και τον Λούκα Γιόβιτς για τη γραμμή κρούσης.



Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, λίγο πριν την έναρξη του πρώτου ματς των «κιτρινόμαυρων» με τον Άρη Λεμεσού επί κυπριακού εδάφους, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και με αφορμή τα εύσημα που παίρνει για την εντυπωσιακή μεταγραφή του Σέρβου φορ, είπε:

«Να ευχαριστήσω τον προπονητή, εμείς δουλεύουμε ως σύνολο. Σε συνεργασία με τον Λυσάνδρου, τον κόουτς και τον πρόεδρο δουλεύουμε ως σύνολο. Συζητήσαμε και πήραμε από κοινού την απόφαση».



Αναφορικά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τον τρόπο που κυλά αυτός στην ΑΕΚ, ο διευθυντής ποδοσφαίρου της «Ένωσης» σχολίασε:



«Είμαστε στο σωστό δρόμο, είμαστε συμπαγής ομάδα. Πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Είναι νωρίς γι’ αυτό, οπότε προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαι ικανοποιημένος από το πώς έχει κυλήσει. Χρειαζόμαστε ακόμα δυο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε».



Όσο για τις φετινές μεταγραφές και πόσες ακόμα μπορεί να υπάρξουν για την ΑΕΚ, απάντησε: «Δεν είναι ακριβές το νούμερο. Κάποιος μπορεί να μείνει, να φύγει, έχουμε μέρες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου…».

