Ριμπάλτα: «Θέλουμε να χτίσουμε έναν σύλλογο πιο κοντά στα τοπ κορυφαία κλαμπ»

Έτοιμος να δουλέψει σκληρά για μια ΑΕΚ που θα πλησιάσει τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης εμφανίστηκε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.



Ο νέος αθλητικός διευθυντής βρέθηκε στην OPAP Arena και αφότου παρουσιάστηκε στον κόσμο της «Ένωσης», έδωσε το σύνθημα για τη νέα εποχή που μπαίνει ο σύλλογος.



Η σχετική ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ αναφέρει:



«Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι ο νέος Διευθυντής Ποδοσφαίρου (Director of Football) της ΠΑΕ ΑΕΚ και ήδη έχει πιάσει δουλειά.



Ο 44χρονος Ισπανός… σήκωσε μανίκια από την πρώτη στιγμή που αφίχθη στην Αθήνα, αρχίζοντας από τα Σπάτα, όπου είχε συνεργασίες με τη διοίκηση, το τεχνικό τιμ και γενικά όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος.



Χθες το απόγευμα ήρθε η ώρα να επισκεφτεί για πρώτη φορά και τα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά και να ξεναγηθεί σε όλους τους χώρους της OPAP Arena.



Στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα του AEK TV τόνισε:



“Είμαι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Είμαι 44 χρονών και είμαι Ισπανός από τη Βαρκελώνη. Θέλουμε να “χτίσουμε” ένα σύλλογο πιο κοντά στα τοπ Ευρωπαϊκά κλαμπ.



Ο ιδιοκτήτης, κ. Ηλιόπουλος, μου παρουσίασε ένα πρότζεκτ και το όραμά του και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο σε αυτό που θέλει να κάνει για το κλαμπ. ΟΚ. Από τώρα αρχίζουμε να δουλεύουμε!



Vamos AEK”».

