Έφτασαν στα 4 τα ban της ΑΕΚ Betsson - Αγωνιστικό πρόβλημα στους «κιτρινομαύρους»

Στα τέσσερα ανέβηκαν τα ban της ΑΕΚ Betsson από την Fiba, λίγο μόλις καιρό μετά την μείωση τους από τα έξι σε ένα

Νέες ποινές από τη FIBA στην ΑΕΚ Betsson. Λίγο καιρό μετά την πτώση των ban από έξι σε ένα, η Ένωση τιμωρήθηκε με άλλα τρία με αποτέλεσμα να ανέρχονται πια στα τέσσερα.

Αυτός ο αριθμός δημιουργεί και πρόβλημα στην «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, καθώς η ομάδα του Ηλία Ζούρου δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή για να λύσει το πρόβλημα που της δημιουργήθηκε στη θέση των σέντερ, μετά τους τραυματισμούς των Τζάστιν Τίλμαν και Τζόρνταν Μόργκαν.



Οι ομάδες της Basket league έχουν το δικαίωμα να κάνουν μία αλλαγή στις θέσεις των ξένων μέχρι και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ Betsson να χάνει αυτό το δικαίωμα μετά τα ban που της επέβαλε η Fiba.
