Αδίκησε τον εαυτό της, αλλά απέφυγε την ήττα από την Κροατία η Εθνική Ελπίδων- Δείτε βίντεο

Η Εθνική Ελπίδων ήταν ανώτερη, σπατάλησε ένα τσουβάλι ευκαιρίες και έβγαλε αμυντικές αδυναμίες, ωστόσο με γκολ του Κούτσια λίγο πριν το φινάλε πήρε τον βαθμό απέναντι στην Κροατία

Άξιζε να νικήσει, αλλά αδίκησε τον εαυτό της η Εθνική Ελπίδων! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν ανώτερη και σπατάλησε τις πολλές φάσεις που έφτιαξε, έβγαλε αμυντικά προβλήματα και τελικά γλίτωσε στο φινάλε την εντός έδρας ήττα (2-2) από την Κροατία.

Ο Κούτσιας «λύτρωσε» στο φινάλε τη «γαλανόλευκη», η οποία δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Euro u21, αλλά σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για θετικό αποτέλεσμα που θα την κρατήσει σε τροχιά… δυάδας.

Καθόλα ανώτερη η Εθνική, έχοντας 17 τελικές, εκ των οποίων οι 11 στην εστία, ενώ κέρδισε και 11 κόρνερ, αλλά έμεινε στο 2-2 που ξεκάθαρα την αδικεί!

Η Ελλάδα μπήκε φουριόζα στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό.

Ένα γκολ που ήρθε από το γύρισμα του Νιάρχου από τα δεξιά, με τον Κούτσια να βρίσκει όσο πρέπει την μπάλα και να την στρώνει επί της ουσίας στον επερχόμενο Σουρλή, ο οποίος με άψογο πλασέ έκανε το 1-0. Παρόλα αυτά, η απάντηση των Κροατών ήταν άμεση, με τον Χότζα στο 23ο λεπτό από κοντά να ισοφαρίσει σε 1-1.

Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω, με τη «γαλανόλευκη» να έχει πιο κλασικές στιγμές για το προβάδισμα, τόσο πριν το ημίχρονο όσο και στο δεύτερο μέρος.

Κούτσιας, Σουρλής ήταν οι ποδοσφαιριστές που τραβούσαν επιθετικά την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία είχε και πολλές στατικές φάσεις, οι οποίες περνούσαν ανεκμετάλλευτες. Κάτι που πλήρωσαν στο 67’, αφού ο Λιούμπιτσιτς μετά από φάση διαρκείας και συνεχόμενες αδράνειες στην ελληνική άμυνα κατάφερε να φέρει… τούμπα το σκορ (1-2).

Η Ελλάδα ανέβασε ακόμη περισσότερο την πίεσή της και τελικά κατάφερε να αποφύγει την ήττα λίγο πριν το φινάλε, με τον Κούτσια να περνά και τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να εκτελέσει και να διαμορφώσει το τελικό 2-2.

Να σημειωθεί πως ο Ντίνο Γκρόζντανιτς του Αστέρα Τρίπολης πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο του ματς για τους φιλοξενούμενους, παίζοντας ως στόπερ αντί του Τίκβιτς.

Ελλάδα: Τζολάκης, Κωστής (80' Μπελεβώνης), Χρυσόπουλος, Κωνσταντόπουλος, Κίτσος, Κυπαράκος (90+2 Τουρκοχωρίτης), Κουρφαλίδης (60' Ζουγλής), Καραμπέρης (46' Μεταξάς), Σουρλής, Νιάρχος (60' Κοσίδης), Κούτσιας.

Κροατία: Τσαβλίνα, Πέρκοβιτς, Κάτινιτς (46' Μπούκβιτς), Τίκβιτς (46' Γκρόζντανιτς), Σίγκουρ, Σούσιτς, Χόντζα, Μπατουρίνα, Βίντοβιτς (71' Μπιουκ), Σίμιτς, Φρίγκαν (64' Λιούμπισιτς, (86' Ιβάνοβιτς).

