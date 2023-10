Αφιερωμένο στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας το Futsal Super Cup Γυναικών Αθλητικά 19:31, 13.10.2023 linkedin

Η φετινή διοργάνωση του Futsal Super Cup είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση του φαινομένου της «βίας κατά των γυναικών». Το event θα λάβει χώρα στο κλειστό γήπεδο Δαΐς, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023. Τη διοργάνωση απαρτίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της περυσινής περιόδου: ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΟ, Αθήνα ’90 Σάλας και Ατρόμητος Αθηνών