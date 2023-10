«Τριετές συμβόλαιο από Ολυμπιακό στον Μπρούνο Ενρίκε» Αθλητικά 20:03, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι για τον Ολυμπιακό και τον Μπρούνο Ενρίκε, αναφέροντας πως ο ελληνικός σύλλογος του προσφέρει τριετές συμβόλαιο