Βιώσιμη ναυτιλία, αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και «γαλάζια οικονομία», βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, στο Όσλο της Νορβηγίας.

Η επίσημη επίσκεψη του, κ. Στυλιανίδη στο Όσλο από τις 9 έως τις 11 Απριλίου, βασίστηκε στο γεγονός ότι πρόκειται για δύο χώρες με μακρά παράδοση στα θέματα της ναυτιλίας και με πολύ καλή συνεργασία στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Βασικός στόχος της επίσκεψης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Νορβηγίας σε διμερές επίπεδο και σε διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό να ενεργήσουν από κοινού ως καταλύτες στις επικείμενες διαπραγματεύσεις τόσο με τρίτες χώρες όσο και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΜΟ.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε ο Υπουργός με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ναυτιλιακούς φορείς της Νορβηγίας, ήταν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με την απανθρακοποίηση και την "πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας" καθώς και η ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένης προσέγγισης στην προώθηση μιας βιώσιμης "Γαλάζιας Οικονομίας" ως ουσιώδη παράγοντα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας Espen Barth Eide και την Υπουργό Αλιείας και Ωκεάνιας Πολιτικής Cecilie Myrseth. Επισκέφθηκε, επίσης, τα κεντρικά γραφεία του Νορβηγικού Νηογνώμονα(DNV) και συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τον Πρόεδρο και μέλη της Ένωσης Νορβηγών Πλοιοκτητών καθώς και του τοπικού ναυτιλιακού "cluster". Πραγματοποίησε, τέλος, επίσκεψη στο λιμάνι του Όσλο όπου ενημερώθηκε και αντάλλαξε απόψεις με μέλη του τοπικού φορέα διαχείρισης.

Στις συναντήσεις, που έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη υιοθέτησης ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου για τα παραδοσιακά καύσιμα που αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή θέση. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τρόποι προώθησης των "πράσινων λιμενικών υποδομών" και του ενεργειακού μετασχηματισμού των λιμανιών καθώς και προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Εξετάστηκαν τέλος τρόποι προσαρμογής στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την τεχνολογική πρόοδο και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

