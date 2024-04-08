Σε συμφωνία με τη Stena Line Holding BV για τη μεταβίβαση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της μαροκινής εταιρείας Africa Morocco Link (AML), ποσοστού 49%, που κατέχει μέσω θυγατρικής της εταιρείας, προχώρησε η Attica Συμμετοχών.

Η συμφωνία προβλέπει και την ταυτόχρονη πώληση των πλοίων Morocco Star και Highspeed 3, πλοιοκτησίας θυγατρικών του ομίλου και τα οποία συνδέονται με την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης αγοράς.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 49 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό κέρδος για τον όμιλο αναμένεται να ξεπεράσει τα 21 εκατ. ευρώ και θα συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η AML ιδρύθηκε το 2016 από την Attica Group και την Bank Of Africa, μία εκ των μεγαλύτερων τραπεζών του Μαρόκου.

Η ΑΜL πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εγκαθιδρυθεί ως ένας εκ των κυρίαρχων παικτών στην αγορά που δραστηριοποιείται.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, Πάνος Δικαίος, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία για την πώληση της εταιρικής συμμετοχής της δραστηριότητας του Ομίλου στο Μαρόκο εντάσσεται στον στρατηγικό μας σχεδιασμό για ανακατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων προς την βασική δραστηριότητα του Ομίλου ενόψει των συνεχιζόμενων επενδύσεων προς τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την πράσινη μετάβαση. Το τίμημα της συναλλαγής αποτυπώνει την επιτυχημένη πορεία της επένδυσης και τη συμβολή της στη δημιουργία αξίας για τον Όμιλο».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τον όρο διαμόρφωσης και συμφωνίας επί των τελικών συμβατικών κειμένων, ενώ υπόκειται στη λήψη έγκρισης από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού του Μαρόκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

