Λαιμός: Silicon Valley της ναυτιλίας η Αθήνα

Για τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού ηγέτη και τις προοπτικές της για το μέλλον, μίλησε ο κ. Αντώνης Λαιμός, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε) και Πρόεδρος της ENESEL S.A με τον κ. Nigel Lowry, Ανταποκριτή στην Αθήνα, Lloyd's List Intelligence, στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 10- 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με τον κ. Λαιμό, «η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από ποτέ, καθώς οι Έλληνες εφοπλιστές κατέχουν το 20% του παγκόσμιου στόλου και 60% του ευρωπαϊκού. Το θέμα είναι σε ποια κατάσταση είναι ο στόλος και πως χρηματοδοτείται».

Αναλύοντας την σημερινή εικόνα του κλάδου της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, ο κ. Λαιμός σημείωσε ότι υπάρχει ποικιλία εφοπλιστών στο κάδρο, τόσο μικροί, όσο και μεγάλοι ιδιοκτήτες, άλλοι με παραδοσιακούς πόρους χρηματοδότησης, άλλοι που βασίζονται σε ομόλογα, άλλοι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο. Οι περισσότεροι Έλληνες εφοπλιστές, κατά τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, έχουν σύγχρονο στόλο, με παραγγελίες που καταγράφουν αύξηση πάνω από 50% και μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης στο μέλλον.

Ο ίδιος έκανε, επίσης, ιδιαίτερη μνεία στην πολυπολισμικότητα των εργαζομένων στις ναυτιλιακές εταιρείες, από την Αγγλία, την Ουκρανία, την Κορέα, διατυπώνοντας, ωστόσο, την ελπίδα ότι στο μέλλον πολλοί Έλληνες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον ναυτιλιακό τομέα και ότι οι εταιρείες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σημερινής εποχής.

Όπως σημείωσε, χαρακτηριστικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας είναι πως όλο αυτό που συμβαίνει είναι ένα κατόρθωμα που έχει γίνει χωρίς εξωτερικές επιδοτήσεις και χωρίς κυβερνητική υποστήριξη.

Ο κ. Λαιμός μίλησε και για τις προοπτικές της ναυτιλίας το επόμενο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, καθώς υπάρχει ένα υψηλά ρυθμιζόμενο περιβάλλον και μάλιστα αυτό γίνεται πιο έντονο μετά από καταστροφές όπως πχ την πρόσφατη της Βαλτιμόρης, αφού συμβάλλει στην αύξηση του κόστους.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, «οι Έλληνες έχουν το πλεονέκτημα και είναι καλό να το διατηρήσουν. Η τεχνολογία προχώρα και τα πλοία γίνονται πλέον παλιά πολύ γρήγορα. Αυτές τις αλλαγές οι Έλληνες τις υιοθετούν άμεσα. Θα επιβιώσουν τα επόμενα 25 χρόνια, όμως θα υπάρξουν λιγότερες καινούριες εταιρείες. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουμε υπομονή, είμαστε ενεργοί, ανταγωνιζόμαστε στην Ελλάδα, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη», συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Silicon Valley της ναυτιλίας είναι η Αθήνα, εκεί παίζεται το παιχνίδι».

Μεγάλη ευκαιρία, δε, κατά τον κ. Λαιμό είναι και η πράσινη μετάβαση, «μια ευκαιρία κυρίως να αλλάξουμε τον κόσμο που θα ζήσουν τα παιδιά μας», τονίζοντας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, μηχανές υγρών καυσίμων και τον καλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων.



