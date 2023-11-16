Στυλιανίδης: Με την ελληνική ναυτιλία η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνίστρια στον κόσμο

Τη σημαντική συμβολή του λιμένα της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας επεσήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης εγκαινιάζοντας σήμερα τον νέο σταθμό κρουαζιέρας "Μέγας Αλέξανδρος" του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Στην ομιλία του ο κ. Στυλιανίδης χαρακτήρισε διαμάντι και μαργαριτάρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που με τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έδωσε στην πόλη την υποδομή που χρειάζεται για να αποκτήσει τον πραγματικά γεωστρατηγικό και εμπορικό ρόλο της για την περιοχή.

Ο κ. Υπουργός παρομοίασε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σαν ένα δεύτερο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί με αυτό το Υπουργείο, η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στον κόσμο. Και πρόσθεσε:

"Είναι ο τομέας που στηρίζει την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της χώρας, συνεισφέροντας πάνω από το 7% του εθνικού ΑΕΠ. Ο ελληνικός στόλος ανέρχεται σε 5.500 πλοία και καθιστά τους Έλληνες πλοιοκτήτες ως τους αντιπροσώπους του 70% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική ναυτιλία είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη γιατί το 80% του εξωτερικού της εμπορίου πραγματοποιείται διά της θαλάσσης και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία."

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε και στους ρυθμούς ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού με τους οποίους κινείται σήμερα η Ελλάδα, ρυθμούς που, όπως τόνισε, ίσως ποτέ στο παρελθόν δεν είχε φανταστεί.

Και κατέληξε:

"Ως κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε πάρει εντολή να στηρίξουμε τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Εγώ προσωπικά για τον δικό μου τομέα, και ειδικότερα για το πεδίο των λιμανιών, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί είδα ότι εκτός από τον εκσυγχρονισμό, ο οποίος έχει αποκτήσει σάρκα και οστά, την ίδια στιγμή η ασφάλεια, όχι μόνο δεν υπολείπεται αλλά αναβαθμίζεται".

Σεβασμιότατε,

Αξιότιμε κύριε συνάδελφε,

Κύριε Δήμαρχε,

Αγαπητέ Εκτελεστικέ Πρόεδρε,

Αξιότιμες καλεσμένες και καλεσμένοι,

Εγώ θα μείνω στα πιο τεχνικά αφού τα άλλα τα είπε ο Σεβασμιότατος, αλλά θα του πω και θα τον επιβεβαιώσω, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας επέλεξε να είναι Βουλευτής Θεσσαλονίκης. Αυτό αποδεικνύει και αναδεικνύει την προτεραιότητα της κυβέρνησης του. Και όπως πολύ σωστά είπατε το διαμάντι, το μαργαριτάρι, το λιμάνι.

Από εδώ η πόλη μπορεί να απογειωθεί και το ξέρετε καλύτερα από όλους μας όσοι ζήσατε την πόλη τα τελευταία χρόνια, που αυτό το λιμάνι κατάφερε με την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να αναπτυχθεί και να δώσει στην πόλη την υποδομή που χρειάζεται για να αποκτήσει αυτό τον πραγματικό γεωστρατηγικό και εμπορικό ρόλο για την περιοχή.

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας, γιατί αυτό γιορτάζουμε σήμερα, το αναπτυξιακό κομμάτι της πόλης αποτελεί για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ένα διαρκή εθνικό αναπτυξιακό στόχο από τον οποίο ο τουρισμός της χώρας έχει ήδη σημαντικά οφέλη. Μου έλεγε ο αγαπητός κύριος Λιάκος ότι πέρυσι λόγω της κρουαζιέρας είχαμε στη Θεσσαλονίκη περίπου 400.000 τουρίστες. Και πιστεύω ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ, η Θεσσαλονίκη αλλά και η ευρύτερη περιοχή, προσφέρουν σε αυτούς τους επισκέπτες μια αξέχαστη εμπειρία. Γιατί; Γιατί η πόλη έχει μοναδικά πολιτιστικά μνημεία, ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικά μνημεία, και εξαιρετική γαστρονομία. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η πόλη που έγινε η πόλη της κρουαζιέρας, έχει να προσφέρει τόσα πολλά, και κάποιος που θα περάσει από την πόλη έστω και για να μείνει ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα γευτεί όλα όσα αυτή η πόλη προσφέρει.

Δυο λόγια γενικά για το ναυτιλιακό τομέα εκπροσωπώντας εδώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έλεγα πάντοτε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας είναι ένα «δεύτερο» Υπουργείο Εξωτερικών γιατί με αυτό το Υπουργείο η Ελλάδα μας είναι πρωταγωνίστρια στον κόσμο.

Είναι ο τομέας που στηρίζει την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της χώρας συνεισφέροντας πάνω από 7% του εθνικού ΑΕΠ. Ο ελληνικός στόλος ανέρχεται σε 5.500 πλοία και καθιστά τους Έλληνες πλοιοκτήτες ως τους αντιπροσώπους του 70% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική ναυτιλία είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη γιατί το 80% του εξωτερικού της εμπορίου πραγματοποιείται διά της θαλάσσης και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία.

Αυτή λοιπόν είναι η ελληνική ναυτιλία. Και θεωρώ ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με αυτό το πλαίσιο, ως μέρος της ελληνικής ναυτιλίας και με όσα γίνονται και έχουν γίνει σήμερα έχει ήδη μπει δυναμικά και γίνεται ήδη πρωταγωνιστής.

Η νέα προβλήτα που εγκαινιάζουμε σήμερα μπορεί να δεχτεί 6000 τουρίστες ταυτόχρονα. Δηλαδή δύο πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Αντιλαμβάνεστε ότι λίγα λιμάνια στη Μεσόγειο έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ανοίγεται, λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό. Η Θεσσαλονίκη, μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή, πολυπολιτισμική πόλη, το κέντρο της Βόρειας Ελλάδας γίνεται το διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων.

Ζούμε μια πραγματικά ιστορική περίοδο για τη Θεσσαλονίκη, για το λιμάνι της, και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που στην Ευρώπη τουλάχιστον θεωρείται η κυρία πύλη εισόδου για τα Βαλκάνια, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και δεν είναι τυχαίο, ότι αυτή η πόλη έχει 15 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και περισσότερα από 30 μουσεία σε πολύ κοντινή απόσταση από το λιμάνι. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Είναι όντως κάτι που ελκύει και νομίζω είναι η μοναδική πόλη της Ελλάδας που έγινε μέρος του δικτύου δημιουργικών πόλεων της UNESCO για την προσφορά μιας δημιουργικής, γαστρονομικής σκηνής.

Η πόλη προσφέρει πληθώρα επιλογών. Γι' αυτό είμαι πεπεισμένος ότι η κρουαζιέρα θα αυξηθεί περισσότερο. Και πιστεύω με τις νέες δυνατότητες μπορούμε να φτάσουμε στο 50% αύξηση. Έτσι τουλάχιστον εκτιμάται και νομίζω ότι η εκτιμήσεις σας πάρα πολλές φορές έχουν επιβεβαιωθεί.

Πριν λίγο έκανα μια βόλτα και είδα τι έχουμε οικοδομήσει, τι έχουμε εγκαταστήσει εδώ. Και γι' αυτό είπα είμαι εντυπωσιασμένος. Είδα ότι το αυτοματοποιημένο σύστημα των πυλών Σένγκεν εισόδου - εξόδου και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών αδειοδότησης ταξιδιού ETIAS σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται ότι θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα ασφαλείας αυτού του λιμένα. Και ομολογώ ότι είπα στον εκτελεστικό πρόεδρο ότι ήδη η Θεσσαλονίκη έχει γίνει το πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει αλλού. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα μεγάλα λιμάνια της χώρας πρέπει να έρθουν εδώ για να αντιληφθούν ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνουν. Γιατί αυξάνοντας την ασφάλεια ουσιαστικά αυξάνεις την δυνατότητα του λιμανιού αφού όλοι θέλουν να έρθουν εδώ γιατί ασφαλίζουν και εξασφαλίζουν τους ταξιδιώτες και την ίδια στιγμή λειτουργούν μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια και πρότυπα.

Είδα όλες τις υποδομές, κάναμε και επίσκεψη και σε ένα σκάφος και θεωρώ ότι η σημερινή μου εμπειρία επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς που ίσως ποτέ στο παρελθόν δεν είχε πιστέψει ότι μπορεί να πετύχει.

Ως κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε πάρει εντολή να στηρίξουμε τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Εγώ στο δικό μου τομέα, στο θέμα των λιμανιών. Την ίδια στιγμή είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί είδα ότι εκτός από τον εκσυγχρονισμό, ο όποιος έχει αποκτήσει σάρκα και οστά, την ίδια στιγμή η ασφάλεια, όχι μόνο δεν υπολείπεται, αλλά αναβαθμίζεται.

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους συνέβαλαν να φτιαχτεί αυτό το στολίδι και ελπίζουμε να δούμε ανάλογες ενέργειες, ανάλογες αναβαθμίσεις και στα άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Η κυβέρνηση, το κράτος θα είναι παρόν για να βοηθήσει.

Ευχαριστώ πολύ.

