Τους κινδύνους για την ομαλή ροή του παγκόσμιου εμπορίου, την ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και κυρίως για τη ζωή αθώων ανθρώπων που βρίσκονται στα πλοία επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης μιλώντας στο 14ο ετήσιο Φόρουμ του Capital Link Greek Shipping που συνέρχεται στην Αθήνα. Χαρακτήρισε μάλιστα αυτή την επιθετικότητα ως "απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που παραβιάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας", υπενθυμίζοντας ότι από την αρχή αυτής της σύγκρουσης, η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις και έλαβε άμεσα μέτρα.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα – ένα από τα κράτη με την μεγαλύτερη πλοιοκτησία στον κόσμο – έχει θεμελιώδες συμφέρον να διατηρήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την προστασία των ζωών επί του πλοίου. Και πρόσθεσε:

"Είναι δική μας ευθύνη. Υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Και ως Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μένουμε σταθεροί σε αυτή την αρχή."

Μιλώντας προς τους παρευρισκόμενους στο Φόρουμ, μεταξύ των οποίων είναι και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ Αρσένιο Ντομίνγκεζ, ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η μετάβαση της ναυτιλίας στην εποχή της απανθρακοποίησης και στην "πράσινη" ναυτιλία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα που όμως μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου και την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαικής ναυτιλίας.

Σημείωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέτωπο της απανθρακοποίησης η οποία, όπως ανέφερε, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΙΜΟ. Κάλεσε δε προς τον σκοπό αυτό σε συνεργασία τους παραγωγούς και προμηθευτές ενέργειας, τους διαχειριστές λιμένων, τις εταιρείες logistics, τους ναυλωτές, τους κατασκευαστές κινητήρων και φυσικά τους πλοιοκτήτες αλλά και την επιστημονική κοινότητα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είπε επίσης ότι η μείωση της ρύπανσης από τις πηγές των πλοίων και η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης απαιτούν σημαντικά κεφάλαια και επομένως ένας συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχέστερα.

Τέλος επισήμανε ότι η ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εξειδικευμένους επαγγελματίες καθώς οι ναυτικοί μας είναι ένας πλούτος γνώσεων και τεχνογνωσίας. Για αυτό και θα πρέπει να προστατεύονται και να είναι καλά εκπαιδευμένοι. Και κατέληξε: "Από αυτή την άποψη, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ανακηρύξει το 2024 ως «Έτος Ναυτικής Εκπαίδευσης». Υποβάλλουμε πολλές πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση του ναυτικού επαγγέλματος συνολικά. Να προσελκύσει περισσότερους νέους και να αυξήσει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό."

