Ομιλία Στυλιανίδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Την συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού στην παγκόσμια ναυτιλία και την προτεραιότητα του Υπουργείου για στενή και παραγωγική συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αλλά και τον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό IMO, ανέδειξε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Ο κ. Στυλιανίδης στην ομιλία του, αφού συνεχάρη τον Γενικό Γραμματέα του IMO κ. Αρσένιο Ντομίνγκεζ για την εκλογή του και αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Μελίνα Τραυλού για την εξαιρετική συνεργασία, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα ως Υπουργός, μετά από την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού, έθεσα ως βασική, ύψιστη θα έλεγα προτεραιότητα, τη στενή και παραγωγική συνεργασία του Υπουργείου με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Μια συνεργασία που είναι εκ των ων ουκ άνευ για μια πραγματικά ισχυρή ελληνική ναυτιλία. Μαζί με την Πρόεδρο και τα υπόλοιπα Μέλη του Προεδρείου δουλεύουμε συστηματικά για να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο, που είναι το να προωθήσουμε όσο πιο ψηλά την ελληνική ναυτοσύνη, όσο μπορούμε πιο ψηλά την σημαία της ελληνικής ναυτιλίας. Εκεί που της αξίζει. Να είναι πρωταγωνίστρια. Να ανοίγει δρόμους».

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός τόνισε ότι υπάρχει συνεχής προσήλωση στη στενή συνεργασία με τον νέο Γενικό Γραμματέα του IMO και δεσμεύθηκε να ενισχυθεί η συνεργασία σε θέματα θαλάσσιας διακυβέρνησης, ασφάλειας, περιβάλλοντος και καινοτομίας. «Η ανάπτυξη βιώσιμων ναυτιλιακών λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις αποτελεί κοινή προτεραιότητα. Είμαι βέβαιος ότι με συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία όλων των φορέων, εντός και εκτός του ναυτιλιακού κλάδου, θα επιτύχουμε τους κοινούς στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσίασε το σχέδιο του Υπουργείου για το έτος 2024 το οποίο περιλαμβάνει τη δραστική αναβάθμιση του τομέα της Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθόσον το 2024 έχει επονομαστεί ως “έτος ναυτικής εκπαίδευσης”, την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών του Υπουργείου και ειδικότερα του νηολογίου, τη δρομολόγηση της μετάβασης σε μια ανταγωνιστική και τελικά πράσινη ναυτιλία και τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας στα λιμάνια και στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Στυλιανίδη:

«Καλησπέρα σε όλους,

Καλησπέρα κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα του IMO,

Honorable Secretary General of IMO,

Dear Arsenio,

Αγαπητή Μελίνα,

Αγαπητά Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,

Κυρίες και κύριοι,

First of all, allow me to welcome to Greece, to Athens, the Secretary General of IMO Arsenio Dominguez.

Ιt’s really a special honor, dear Arsenio, to have you here with us on this special occasion. Your first visit to Greece since your election as Secretary General of the IMO.

Let me take this opportunity to congratulate you once again for your election. I wish you every success at this critical juncture for the global maritime community.

Let me also reiterate what we discussed in our meetings in London and here in Athens earlier today, just now: Greece will fully support your efforts and initiatives to advance and implement IMO’s policies.

I assure you that you have a strong partner in this country.

Allow me now to continue my remarks in my mother tongue.

Κυρίες και Κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας με την ιδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Πολλά από αυτά που θα σας πω μπορεί να τα έχετε ξανακούσει, αλλά πιστεύω και στην επανάληψη αλλά και στη σημασία του να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα ναυτική δύναμη και εσείς είστε οι πρωτοπόροι σ' αυτόν τον τομέα.

Είναι γνωστή η συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού στην παγκόσμια ναυτιλία, άρα και στην παγκόσμια ευημερία. Και από τη διεθνή και ευρωπαϊκή μου πείρα σας λέω ότι είναι και αδιαμφισβήτητη. Και νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η ελληνική ναυτιλία πρωταγωνιστεί σ' αυτόν τον ύψιστο κορυφαίο βαθμό, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Με ρώτησαν πολλοί, για να είμαι ειλικρινής, που οφείλεται αυτό. Τώρα που το βλέπω κι από κοντά, οφείλεται πρωτίστως στο επιχειρηματικό πνεύμα και την ποιοτική κουλτούρα των Ελλήνων εφοπλιστών. Είναι στοιχεία που υπάρχουν διαχρονικά, είναι στοιχεία που είναι κομμάτι του dna μας φίλοι μου, αλλά είναι και στοιχεία που η ελληνική Πολιτεία υποστηρίζει διαχρονικά.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα ως Υπουργός, μετά από την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού, έθεσα ως βασική, ύψιστη θα έλεγα προτεραιότητα, τη στενή και παραγωγική συνεργασία του Υπουργείου με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Μια συνεργασία που είναι εκ των ων ουκ άνευ για μια πραγματικά ισχυρή ελληνική ναυτιλία.

Και ακριβώς σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια ειδική μνεία και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πρόεδρο της, την Μελίνα Τραυλού. Δεν είναι μόνο η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, αλλά είναι ότι όποτε χρειαστεί την ενοχλώ, ακόμα και σε παράξενες ώρες, για να πάρω την συμβουλή της. Και την ευχαριστώ γιατί μου χτυπάει αλάρμ.

Κυρία Τραυλού, σ' ευχαριστώ πολύ.

Μαζί με τη Μελίνα και τα υπόλοιπα Μέλη του Προεδρείου δουλεύουμε συστηματικά για να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο, που είναι το να προωθήσουμε όσο πιο ψηλά την ελληνική ναυτοσύνη, όσο μπορούμε πιο ψηλά την σημαία της ελληνικής ναυτιλίας. Εκεί που της αξίζει. Να είναι πρωταγωνίστρια. Να ανοίγει δρόμους.

Φίλες και Φίλοι,

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας σ' αυτό τον το δύσκολο χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας, επιβεβαιώθηκε και με την επανεκλογή της στην πρώτη θέση, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, στην Κατηγορία «Α» του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Αυτή η επιτυχία, μέσα σε πραγματικά δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες, είναι χειροπιαστή απόδειξη της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της χώρας μας ως παράγοντας σταθερότητας στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και ως παρόχου ποιοτικών ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Δεν ήταν εύκολη η μάχη για την πρωτιά. Όσοι τη ζήσαμε ξέρουμε που βασιστήκαμε. Είδαμε τα επιχειρήματά μας αν και κατά πόσο έπιαναν τόπο, αλλά σας λέω ότι έπιαναν τόπο όποτε αναφερόμαστε στην ελληνική εφοπλιστική οικογένεια και το ξέρω από πρώτο χέρι.

Η Ελλάδα, αυτό συζητούσαμε και πριν λίγο με το νέο Γενικό Γραμματέα φίλο κ. Ντομίνγκεζ, διαχρονικά και δυναμικά συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής και νομοθεσίας στο πλαίσιο του ΙΜΟ.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σ' αυτή την στενή συνεργασία με τον νέο Γενικό Γραμματέα του IMO και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε θέματα θαλάσσιας διακυβέρνησης, ασφάλειας, περιβάλλοντος και καινοτομίας.

Η ανάπτυξη βιώσιμων ναυτιλιακών λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις νομίζω αποτελεί κοινή προτεραιότητα του ανεπτυγμένου κόσμου. Κι είμαι βέβαιος ότι με συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία όλων των φορέων, εντός και εκτός του ναυτιλιακού κλάδου, θα επιτύχουμε αυτούς τους κοινούς, δύσκολους στόχους.

Δράττομαι της ευκαιρίας να σας πω δυο λόγια για τις προτεραιότητες και την στρατηγική του Υπουργείου για το νέο χρόνο.

Το σχέδιό του Υπουργείου μας είναι σαφές:

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η δραστική αναβάθμιση του τομέα της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Το έχουμε συζητήσει και στην συνάντηση με το συμβούλιο της ΕΕΕ αλλά και με πολλούς από εσάς και κυρίως με την Πρόεδρο πάρα πολλές φορές και μου το έχετε μάθει χειροπιαστά ότι, η ναυτιλία και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας βασίζεται στον άνθρωπο και στη ναυτιλιακή μας τεχνογνωσία. Στόχος λοιπόν να προσελκύσουμε φρέσκο ανθρώπινο δυναμικό. Να δώσουμε στους Έλληνες ναυτικούς τα εφόδια και τις δεξιότητες για να συνεχίσουμε να κρατάμε την ελληνική ναυτιλία ψηλά. Να τους δώσουμε δεξιότητες που θα φτάνουν στην σωστή και στην πιο αποτελεσματική χρήση, ακόμα και της τεχνητής νοημοσύνης. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να κάνουμε ελκυστικό το επάγγελμα του ναυτικού. Και γι’ αυτό ονομάσαμε το 2024 «Έτος Ναυτικής Εκπαίδευσης». Αλλά δεν είναι εύκολος στόχος. Έχω δει και τις διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις, τις σεβόμαστε όλες, ανοίξαμε ένα διάλογο αλλά για να πετύχουμε την συνεργασία, όχι με μια λογική του τέλειου, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, θέλουμε την συνεργασία σας. Γιατί είναι περισσότερο από αναγκαία. Είστε οι άνθρωποι που το ξέρουν καλύτερα απ' όλους.

Γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, έχουμε μεθοδεύσει αυτή τη συνεργασία και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και με τη δική σας συμβολή θα φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα βάλουμε ένα μεγάλο λιθαράκι σ' αυτή την προσπάθεια, θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα που μπορεί να μην τελειώσει το 2024 αλλά θα συνεχίσει.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι κάτι που σας βασανίζει χρόνια και αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται μια απολογία από την πολιτεία γι’ αυτό το πράγμα. Είναι η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών του Υπουργείου μας. Ειδικά το νηολόγιο και η ένταξη σε αυτό. Έχουμε ήδη δρομολογήσει το e-νηολόγιο. Πάμε καλά, θέλουμε δουλειά ακόμη, συνεργαζόμαστε και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με άλλους φορείς, αλλά και πάλι η δική σας συμβολή είναι τεράστια. Καθημερινά με την Πρόεδρο και με τη Διευθύντρια, οι άνθρωποι που ασχολούνται κι εμείς προσωπικά, κάνουμε ότι είναι δυνατόν να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία γιατί μείναμε πίσω κι είναι κρίμα.

Η τρίτη προτεραιότητα είναι η δρομολόγηση της μετάβασης σε μια ανταγωνιστική, πράσινη ναυτιλία. Αυτός ο στόχος ταυτίζεται με τις προτεραιότητες του ΙΜΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κουβεντιάσαμε με το Γενικό Γραμματέα πως η Ελλάδα, ίσως και με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως Ευρωπαίος Επίτροπος, θα γίνει η γέφυρα για να συνδέσει τον ΙΜΟ με την ΕΕ. Γιατί η ΕΕ έχει λειψή γνώση στο θέμα και πρέπει να το πούμε. Είχαμε θετικές ενδείξεις στο τελευταίο ευρωπαϊκό συμβούλιο και νομίζω ότι μπήκαν τα πράγματα στην θέση τους κι αυτό είναι καλό και πιστεύω ότι θα λειτουργήσουμε ως ένας διαμεσολαβητής μεταξύ ΙΜΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέμε ισχυριζόμαστε, γιατί ξέρουμε και ξέρετε ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου πρέπει να γίνει ισορροπημένα και ορθολογικά. Με συλλογικότητα, μεθοδικότητα και παγκόσμιους κανόνες που να διασφαλίζουν δίκαιους όρους ανταγωνισμού. Ήταν χαρακτηριστική η φράση του Πρωθυπουργού και στo COP28 “Ναι, να είμαστε πρωτοπόροι αλλά με ρεαλισμό, αλλιώς η πρωτοπορία και η καινοτομία που αφορά στην αγορά και δεν έχει ρεαλισμό, βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα στο κενό.” Γι αυτό πάση θυσία θα προσπαθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, να πρωτοπορούμε, αλλά μην αγνοώντας την αγορά, μην αγνοώντας τους πιο σημαντικούς συμμέτοχους, όλους εσάς.

Η τέταρτη προτεραιότητα είναι η μέγιστη ασφάλεια στα λιμάνια μας και ευρύτερα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Με κυρίαρχο πάντα γνώμονα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Είναι κι αυτός δύσκολος στόχος, πάλι μας βοηθάτε πάρα πολύ, θα δείτε τα αποτελέσματα, ετοιμάζουμε κάποια καινούργια πράγματα βασιζόμενοι στην τεχνολογία, σε αλγόριθμους και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα αυξήσουμε την ασφάλεια των λιμανιών μας, την ασφάλεια των νησιών μας.

Κυρίες και κύριοι,

Σε μια δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία για την παγκόσμια ναυτιλία, καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε αποτελεσματικά απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις.

Ο επαγγελματισμός, οι γνώσεις και η εμπειρία σας που την έχετε όσο κανείς άλλος, είναι τα πολύτιμα εφόδια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Δεν το λέω έτσι, αυτό που λέμε με στερεότυπο τρόπο, ξέρετε ότι προσβλέπω σε ακόμα πιο στενή, ακόμα πιο παραγωγική συνεργασία με το Προεδρείο και όλα τα Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Κι εγώ και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ξέρουμε ότι δίχως τη δική σας γνώση, δίχως τη δική σας στήριξη, ίσως ακόμη και κάποια δικά σας όχι, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά σωστά. Γι’ αυτό, δεν προσβλέπουμε μόνο στην συνεργασία, σας θέλουμε δίπλα μας να λειτουργήσουμε ως οικογένεια.

Ευχαριστώ πολύ.

Καλή επιτυχία στη Γενική Συνέλευση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.