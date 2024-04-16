Η εμβάθυνση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας – Νιγηρίας και η ενίσχυση της συνεργασίας, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών και ιδίως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMΟ), συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Γαλάζιας Οικονομίας της Νιγηρίας, Adegboyega Oyetola, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του 9ου “Our Ocean Conference”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη των δύο χωρών στο ρόλο του ΙΜΟ, στη ρύθμιση θεμάτων της διεθνούς ναυτιλίας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενιαίων και αποτελεσματικών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος.

