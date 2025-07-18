Αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά ο Έλληνας πρώην ιδιοκτήτης φορτηγού πλοίου, το οποίο κατασχέθηκε από τις ισπανικές αρχές το 2023 επειδή μετέφερε πάνω από 4 τόνους κοκαΐνης μαζί με κόκκους καφέ από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, όπως δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο δικηγόρος του.

Όπως υπενθυμίζει και το Reuters, τον Ιανουάριο του 2023, οι ισπανικές αρχές σταμάτησαν το τότε ελληνικής διαχείρισης, με σημαία Τόγκο, πλοίο «Blume» στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, βρίσκοντας κοκαΐνη αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλοίο — σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κοκαΐνης στην Ισπανία εκείνο το έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.