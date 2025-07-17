Ερώτηση 30 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για «τις εξωφρενικές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που απαγορεύουν σε μία ελληνική οικογένεια να καταφέρει να πάει έστω και ολιγοήμερες διακοπές και για την απραξία στη δήθεν λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών», όπως αναφέρουν, ασκούν με κοινή ερώτηση τους που κατέθεσαν στη Βουλή 30 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Επισπεύδων βουλευτής της ερώτησης είναι ο βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σε συνεργασία με τον βουλευτή Χίου Σταύρο Μιχαηλίδη και υπευθύνου ΚΤΕ Ναυτιλίας.

Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα, Πέμπτη και απευθύνεται στους υπουργούς Ανάπτυξης κ Τάκη Θεοδωρικάκο και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια.

Η ερώτηση του ΠΑΣΟΚ:

«Συμφώνως με το κείμενο της ερώτησης οι αυξήσεις στους ακτοπλοϊκούς ναύλους είναι δραματικές καθώς αυξήθηκαν κατά 43% από το 2019 έως το 2025 που κυβερνάει η Ν.Δ. την ώρα που ο σωρευτικός πληθωρισμός στο ίδιο διάστημα διαμορφώνεται στο 18%. Οι ανατιμήσεις αυτές, όπως υπογραμμίζεται, καθιστούν απαγορευτική την πρόσβαση των πολιτών στα νησιά της πατρίδας τους, ενώ οδηγούν σε μια πρωτοφανή ταξική διάκριση στο δικαίωμα στις διακοπές. Μάλιστα ένας στους δύο πολίτες δηλώνουν σε σχετικές έρευνες ότι φέτος δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές με τα ποσοστά αυτά να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 6 στους 10, στην ηλικιακή ομάδα των συνταξιούχων.

Οι πανηγυρισμοί της Κυβέρνησης καταρρίπτονται από τους ίδιους τους αριθμούς. Συμφώνως με συγκριτικά στοιχεία που καταγράφονται στην ερώτηση. Μία τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο και καμπίνα πληρώνει:

984€ για Πειραιά – Ρόδο

580€ για Πειραιά – Χανιά

617,60€ για Ραφήνα – Νάξο

762€ για Πειραιά – Λέσβο

Την ίδια ώρα, σε αντίστοιχες αποστάσεις στη Βόρεια Ευρώπη, όπως Όσλο–Κοπεγχάγη ή Σουηδία–Γερμανία, οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες – και με μισθούς 2 και 3 φορές υψηλότερους:

Στην Ελλάδα, το ταξίδι Πειραιάς–Ρόδος για παράδειγμα με αυτοκίνητο και καμπίνα κοστίζει το 89,4% του μέσου μισθού, ενώ

Στη Νορβηγία, το ταξίδι Όσλο–Κοπεγχάγη (μεγαλύτερη απόσταση) κοστίζει μόλις το 23,3% του μισθού.

Η ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται και στη λειτουργία του λεγόμενου παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ναυτιλίας, κάνοντας λόγο για ένα εργαλείο που:

Δεν ενημερώνεται συστηματικώς, με το τελευταίο δελτίο να έχει εκδοθεί τον Μάιο,

Δεν καλύπτει το σύνολο των δρομολογίων, αλλά επιλεκτικώς 40 μόνο,

Δεν επιτρέπει συγκρίσεις ή εύρεση μεταβολών και

Δεν έχει καν μορφή διαδραστικής πλατφόρμας, αλλά αποτελεί ένα απλό pdf.

Ο κ. Νικητιάδης και οι 29 συνυπογράφοντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουν ότι η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας είχε αποστείλει 5 υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για διερεύνηση φαινομένων στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα. Ωστόσο, μόνο μία έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα, ενώ η κλαδική έρευνα ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2025, όταν το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια.

Οι 30 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ερωτούν τους υπουργούς Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια :

Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ένα σύγχρονο παρατηρητήριο τιμών, με στοιχεία ανά βδομάδα, στο οποίο ο πολίτης θα βλέπει τις αυξομειώσεις των τιμών και θα μπορεί να συγκρίνει για το σύνολο των βασικών γραμμών διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών;

Τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις ακόμη και τώρα διψήφιες αυξήσεις;

Τι θα κάνουν ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να παράγει αποτελέσματα σε εύλογα και πιο σύντομα χρονικά πλαίσια;

Γιατί ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει παραπέμψει προς διερεύνηση 5 υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από τις οποίες έχει προχωρήσει μόλις 1, δεν επανέρχεται για απαντήσεις και στις υπόλοιπες υποθέσεις;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.