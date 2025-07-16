Τον Έλληνα ιδιοκτήτη πλοίου και δύο άτομα ακόμα, που είχαν πιάσει με μεγάλο φορτίο κοκαΐνης οι ισπανικές αρχες, συνέλαβε το λιμενικό.

Πρόκειται για δύο άνδρες και μια γυναίκα που συνδέονται με την ιδιοκτησία του φορτηγού πλοίου BLUME που τον Ιανουάριο του 2023 είχε εντοπιστεί από τις αρχές της Ισπανίας ανοικτά των Καναρίων Νήσων να μεταφέρει 4,5 τόνους κοκαϊνη, αξίας μεγαλύτερης των 200 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν χθες δυνάμει ενταλμάτων και σήμερα οδηγήθηκαν στον ανακριτή Πειραιά από τον οποίο πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Βραζιλία μεταφέροντας 200 τόνους καφέ στη Ρίγα της Λετονίας.

Στα ανοικτά των Καναρίων Νήσων, μετά από ρεσάλτο των ισπανικών αρχών, βρέθηκαν κρυμμένα σακκιά με κοκαΐνη διπλα στη γέφυρα του πλοίου.

Δεκαπέντε μέλη του πληρώματος (Αιγύπτιοι, Πακιστανοί και δύο Αλβανοί συνοδοί του φορτίου) συνελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές.

Μετά από παλινωδίες 2,5 ετών, οι ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα η Δίωξη Ναρκωτικών του Αρχηγείου του Λιμενικού με τη βοήθεια και της αρχής για το ξέπλυμα, ολοκλήρωσαν την έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη 26χρονου (τυπικά ως ο εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας), στενού συγγενή του και μιας υπαλλήλου της εταιρείας.

