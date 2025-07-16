Το λιμάνι του Λος Άντζελες ανέφερε τον καλύτερο Ιούνιο που έχει καταγράψει ποτέ για την κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, μια αύξηση των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών που τα στελέχη του λιμανιού περιέγραψαν ως αποτέλεσμα των δασμών, με τους ναυλωτές να τρέχουν για να προλάβουν τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ιδίως την προθεσμία που λήγει στα μέσα Αυγούστου για τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Συνολικά 892.340 εμπορευματοκιβώτια (TEU) παραδόθηκαν στο λιμάνι του Λος Άντζελες τον Ιούνιο.

Η αύξηση των εμπορευματοκιβωτίων δεν αποτέλεσε έκπληξη μετά τη μείωση του δασμού 145% για τα κινεζικά προϊόντα από τον πρόεδρο Τραμπ σε 30%. Η προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σχετικά με τους δασμούς έχει οριστεί επί του παρόντος για τις 12 Αυγούστου. Η αύξηση των αμερικανικών παραγγελιών από την Κίνα κατά τη διάρκεια τoυ παγώματος 90 ημερών, βοήθησε να τροφοδοτηθεί το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σε 114,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, σημειώνει το CNBC.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του λιμανιού του Λος Άντζελες, Gene Seroka, δήλωσε ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τα μηνιαία στοιχεία αναδεικνύουν την επίδραση των δασμών. Οι εισαγωγές είχαν επιβραδυνθεί σημαντικά τον Μάιο και συνέχισαν να μειώνονται κατά το πρώτο μισό του Ιουνίου.

Για τους εισαγωγείς, ακόμη και εν μέσω της παύσης του εμπορικού πολέμου, το κόστος των αυξανόμενων δασμών ήταν σημαντικό για τις επιχειρήσεις τους.

Ο Bobby Djavaheri, πρόεδρος της Yedi Houseware, δήλωσε στο CNBC κατά τη διάρκεια μιας μηνιαίας κλήσης ενημέρωσης για τα εμπορευματοκιβώτια που φιλοξενήθηκε από το λιμάνι του Λος Άντζελες, ότι η διαστρωμάτωση των δασμών της Κίνας συν τους δασμούς του ανοξείδωτου χάλυβα έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος που πληρώνει η εταιρεία του για τις φριτέζες αέρα και άλλες συσκευές κουζίνας.

Αύξηση του κόστους

«Πριν από τους δασμούς, ένα φορτίο θα κόστιζε από 1.500 έως 2.000 δολάρια. Τώρα είναι μεταξύ 40.000 και 50.000 δολαρίων», δήλωσε ο Djavaheri.

Ο Mike Short, πρόεδρος των εμπορευματικών μεταφορών της C.H. Robinson , δήλωσε ότι ακόμη και με τα μεγάλα νούμερα του Ιουνίου στο λιμάνι, ορισμένες εταιρείες μειώνουν τον όγκο των εισαγωγών και φέρνουν μόνο βασικά προϊόντα, όπως είδη για το σχολείο.

Πολλοί επιτάχυναν τις αποστολές για να προλάβουν τις προθεσμίες των δασμών στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ο Short δήλωσε ότι, ενώ οι πρόσφατες παρατάσεις της προθεσμίας παρείχαν σχεδόν ένα μήνα περιθώριο, αυτός ο χρόνος δεν είναι αρκετός για τις περισσότερες θαλάσσιες αποστολές, οι οποίες χρειάζονται κατά μέσο όρο 20-30 ημέρες για τη διαμετακόμιση. Ο χρόνος ταξιδιού στην ανατολική ακτή μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Ο Josh Allen, CCO της ITS Logistics, ανέφερε ότι το τοπίο των προμηθειών αλλάζει και ότι οι επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πλέον επιφορτισμένοι με τη δημιουργία νέων διαδρομών για τη μεταφορά των προϊόντων από τις τοποθεσίες παραγωγής στις τελικές αγορές. Όταν η βάση παραγωγής μιας εταιρείας αλλάζει σε διαφορετική χώρα, ο χρόνος ταξιδιού στον ωκεανό μπορεί να είναι μεγαλύτερος και ο προορισμός να είναι διαφορετικός.

