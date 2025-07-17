Η κυβέρνηση της Κίνας απειλεί να μπλοκάρει μια συμφωνία που θα μεταβιβάσει την ιδιοκτησία δεκάδων θαλάσσιων λιμένων σε δυτικούς επενδυτές, εάν η Cosco, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Κίνας, δεν αποκτήσει μερίδιο.

Η προτεινόμενη πώληση περιλαμβάνει δύο λιμάνια στη Διώρυγα του Παναμά και περισσότερα από 40 άλλα σε όλο τον κόσμο, όλα ιδιοκτησίας της CK Hutchison με έδρα το Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal.

Η Κίνα πιέζει ώστε η κρατική Cosco να είναι ισότιμος εταίρος και μέτοχος των λιμένων με την BlackRock και την Mediterranean Shipping Co., μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες για τη συμφωνία. Η BlackRock και η MSC κατέληξαν τον Μάρτιο σε προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά των λιμένων σε μια συμφωνία αξίας σχεδόν 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τώρα, η BlackRock, η MSC και η Hutchison είναι ανοιχτές στο να αποκτήσει η Cosco μερίδιο, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Τα μέρη είναι πιθανό να μην καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την προηγουμένως συμφωνημένη ημερομηνία της 27ης Ιουλίου για τις αποκλειστικές συνομιλίες μεταξύ της BlackRock, της MSC και της Hutchison, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Τα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία που να περιλαμβάνει την Cosco μέχρι να λήξει η περίοδος αποκλειστικότητας.

Οποιαδήποτε συμφωνία που να δίνει μερίδιο στα λιμάνια του Παναμά σε μια κινεζικής ιδιοκτησίας εταιρεία πιθανότατα θα αναστατώσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να αναλάβει τον έλεγχο της διώρυγας και έχει αντιταχθεί στην ιδιοκτησία δύο λιμένων εκεί από την Hutchison.

Το αρχικό σχέδιο της Hutchison να πουλήσει τα λιμάνια εξόργισε το Πεκίνο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Οι κινεζικές αρχές έχουν πει στις κινεζικές κρατικές εταιρείες να παγώσουν τυχόν επερχόμενες συμφωνίες με την Hutchison ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον μέτοχό της, την οικογένεια του δισεκατομμυριούχου από το Χονγκ Κονγκ Li Ka-shing, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Η προτεινόμενη πώληση των λιμένων έχει προστεθεί στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας στην Ελβετία τον Μάιο, Κινέζοι εκπρόσωποι έθιξαν το ενδεχόμενο εμπλοκής της Κίνας στη συμφωνία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στις BlackRock, MSC και Hutchison ότι εάν η Cosco μείνει εκτός της συμφωνίας, το Πεκίνο θα λάβει μέτρα για να εμποδίσει την προτεινόμενη πώληση της Hutchison, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες για τη συμφωνία.

Σε προηγούμενες παγκόσμιες συγχωνεύσεις, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας έχει διεκδικήσει το δικαίωμα να επανεξετάσει συμφωνίες, επιμένοντας μερικές φορές σε αλλαγές που μπορεί να φαίνονται πολιτικά υποκινούμενες. Η Κίνα έχει επίσης σημαντική επιρροή στα εμπλεκόμενα μέρη της συμφωνίας για τα λιμάνια της Διώρυγας του Παναμά. Η BlackRock και η Hutchison έχουν επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κίνα και η MSC είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κινεζικών εξαγωγών σε όλο τον κόσμο.

Το 2014, το Πεκίνο εμπόδισε τρεις δυτικές εταιρείες να σχηματίσουν μια ναυτιλιακή συμμαχία που θα μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά του συμφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, η Κίνα ακύρωσε μια συμφωνία μεταξύ της MSC, της δανέζικης A.P. Moeller-Maersk και της γαλλικής CMA CGM, στην οποία οι εταιρείες θα είχαν κοινά πλοία και λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

