H καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ποιοί παράγοντες θα καθορίσουν το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας; Πως η επιτακτική ανάγκη για αλλαγές μπορεί να χαράξει τον δρόμο προς έναν ναυτιλιακό κλάδο βιώσιμο και αποτελεσματικό; Πως επηρεάζει τον κλάδο το τρίπτυχο του ESG και η ανερχόμενη τεχνολογία; Ποιές είναι οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των ελλήνων εφοπλιστών; Και πως θα μπορέσει η ελληνική ναυτιλία να διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της στον 21ο αιώνα;



Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα κληθούν να απαντήσουν κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου από την Ελλάδα και παγκοσμίως, που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Μεταξύ των ομιλητών ξεχωρίζουν η Μελίνα Τραυλού πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Οι εφοπλιστές Νίκος Τσάκος, Πάνος Λασκαρίδης, Ευάγγελος Μαρινάκης, o Philippe Louis-Dreyfus, Πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτιλίας του Ελληνογαλλικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Emanuele Grimaldi, Πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), Jan Dieleman, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Φόρουμ, Tafsir Matin Johansson, Επίκουρος Καθηγητής Professor, World Maritime University, Thomas Aschert, Remote Survey Global Operations Manager, Marine & Offshore, Lloyd's Register, Germany, Φίλιππος Φιλής, Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA), Julian Bray, Editor in Chief, Tradewinds καθώς και πλήθος ανώτερων στελεχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και κορυφαίων ακαδημαϊκών της ναυτιλίας.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλους τους επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετέχουν στο 4ήμερο Φόρουμ του Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

