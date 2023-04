Glyfada Maritime ProAm: Έγραψε ιστορία το πρώτο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ

Στο Glyfada Maritime Pro-Am έδωσαν δυναμικό «παρών» μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Γκολφ και ναυτιλία βρέθηκαν στο προσκήνιο για το πρώτο τουρνουά γκολφ pro-am που έγινε ποτέ στην Ελλάδα για τη ναυτιλιακή κοινότητα και συγκεκριμένα στο Γκολφ της Γλυφάδας.

Το Glyfada Maritime Pro-Am συγκέντρωσε το Σάββατο 1 Απριλίου 2023, περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη, από 7 χώρες όπως: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.



Στο τουρνουά έλαβαν μέρος 21 ομάδες, αποτελούμενες από τέσσερα μέλη η κάθε μία. Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένας επαγγελματίας γκολφέρ και τρεις ερασιτέχνες αθλητές από τον χώρο της ναυτιλίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα ιστορικό γήπεδο γκολφ 18 οπών, par 72, όπως αυτό του Δήμου Γλυφάδας.

Σε μια καταπράσινη έκταση, διαμορφωμένη σε ένα τοπίο με χαμηλούς λόφους, με μεγάλα δέντρα και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση. Το διεθνών προδιαγραφών γήπεδο του Γκολφ Γλυφάδας «Κ. Καραμανλής» αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, με εξαιρετική θέα.

Η διοργάνωση του Glyfada Maritime Pro-Am συνέβαλε στην ανάπτυξη των σχέσεων του γκολφ με τη ναυτιλία, στην προώθηση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Γλυφάδας και της ευρύτερης περιοχής και στη δημιουργία συνειδήσεων και αξιών του γκολφ.

Το πρώτο ναυτιλιακό τουρνουά pro-am πρόσφερε πλούσια αγωνιστική δράση και αμέτρητες συγκινήσεις.

Οι ομάδες του Glyfada Maritime Pro-Am συμμετείχαν σε έναν αγώνα Scramble διεκδικώντας τις σπουδαίες διακρίσεις των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη. Παράλληλα, οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα γκολφ.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του all day υψηλής αισθητικής εστιατορίου Colonial στο Golf Prive της Γλυφάδας, του Ομίλου Παπαθεοχάρη, με απεριόριστη και πανέμορφη θέα στο γήπεδο του γκολφ.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής του Glyfada Maritime Pro-Am, κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο τουρνουά γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα που συνδυάζει τη συμμετοχή επαγγελματιών αθλητών του γκολφ με ερασιτέχνες αθλητές, στελέχη της ναυτιλίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους χορηγούς, τους υποστηρικτές, το Γκολφ της Γλυφάδας και όλους τους συνεργάτες που στάθηκαν δίπλα μας για να έχουμε αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα.

Η ανταπόκρισή τους ήταν πρωτόγνωρη και η εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τους ανθρώπους του γηπέδου του γκολφ, μας βοήθησε να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο τον αθλητικό τουρισμό του Δήμου Γλυφάδας, διοργανώνοντας ένα τουρνουά υψηλών απαιτήσεων.

Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Greek Maritime Golf Event, στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Costa Navarino».

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Σοφρώνη, Φραγκίστα, Πατινιώτη, Ρούσσου. Τη βράβευση της πρώτης ομάδας πραγματοποίησε ο κ. Alex Syomin Director της Mainline Shipping Company. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Σαμακοβλή Β., Χατζή, Κούστα, Κασίμη που βραβεύτηκε από τον κ. Θεόφιλο Ξενακούδη Chief Commercial Officer / Managing Director, Piraeus-Greece της IRI/The Marshall Islands Registry, τον κ. Νίκο Μαρκάκη General Manager της Jotun Hellas Ltd, Jotun Performance Coatings, τον κ. Ιωάννη Χιωτόπουλο Senior Vice President & Regional Manager της DNV South East Europe, Middle East & Africa και την κα. Βάσια Αβδελά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Marine Tours, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Καραντζιά Π., Κανελλάκη, Χιωτόπουλου, Δαλακούρα τη βράβευση της οποίας έκανε ο κ. Χάρης Θεοχάρης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία.

Συγκεκριμένα, ο Μαρίνος Γιαννόπουλος κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” με τη βράβευση να πραγματοποιείται από τον κ. Θάνο Κυριαζή, Managing Director της Miele Hellas και ο Πάνος Πανταζόπουλος το βραβείο “Longest Drive” από την κα. Κέλλυ Κόχειλα Founder της Auguste. Οι τρεις πρώτες ομάδες έλαβαν έπαθλα και δώρα Messinian Spa ενώ η πρώτη ομάδα έλαβε επιπλέον δώρα από την premium vodka Beluga Translatlantic. Στην ειδική κατηγορία “Closest to the Pin” ο νικητής έλαβε δώρο από τη Miele Hellas.

Κορυφαίες εταιρείες «αγκάλιασαν» τη διοργάνωση

Στο Glyfada Maritime Pro-Am έδωσαν δυναμικό «παρών» μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Gold Sponsor της διοργάνωσης ήταν η Mainline Shipping Company.

Silver Sponsors ήταν οι IRI/The Marshall Islands Registry, Jotun Hellas, DNV και Marine Tours.

Official Sponsor ήταν η Miele.

Official Mobility Partner ήταν η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Water της διοργάνωσης ήταν το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Tototheo Maritime, Auguste, Beluga Transatlantic, Μασοκώστας Bros εισαγωγέας της Warsteiner, Kokotos Estate, Ipirotissa, Automotive Solutions, Messinian Spa, Μιράν και mySUSHI.

Audio Visual Partner ήταν η Boo Productions.

Στο πλαίσιο του event, η Miele Hellas παρέθεσε Exclusive Brunch για τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους, αναδεικνύοντας την επιθυμία της εταιρείας να διευρύνει τις εργασίες της στον τομέα του οικιακού εξοπλισμού σκαφών αλλά και τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα για αυτόν.

H Miele, ως παγκόσμιος πρωταγωνιστής σε οικιακές συσκευές υψηλής καινοτομίας και ποιότητας, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, εμπνευσμένες από το ίδιο το DNA της εταιρείας, “Life Beyond Ordinary”.

Tα premium προϊόντα της εταιρείας προσέφεραν στους καλεσμένους του Glyfada Maritime Pro-Am την εμπειρία του Life in Miele, αναδεικνύοντας την ποιότητα και την καινοτομία, που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δημιουργίας της Miele.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την εντυπωσιακή και αμιγώς ηλεκτρική Porsche Taycan 4S. H ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ επίσημη, αποκλειστική διανομέας της PORSCHE AG και της SIXT στην Ελλάδα, ήταν πάντα σε κίνηση ως Official Mobility Partner της διοργάνωσης. Ευέλικτη, ανήσυχη και προσαρμοστική.

Όλοι οι συμμετέχοντες, ενυδατώθηκαν με το εμφιαλωμένο νερό Minoa που προσφέρθηκε σε χάρτινη ανακυκλώσιμη συσκευασία, αποδεικνύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση της διοργάνωσης, απόλαυσαν τον τέλειο καφέ από τις καινοτόμες καφετιέρες της Miele, την παγκοσμίου φήμης γερμανική pilsner μπύρα Warsteiner από τον εισαγωγέα της Μασοκώστας Bros, τα μοναδικά προϊόντα της Ipirotissa, αλλαντικά Μιράν και εξαιρετικές γιαπωνέζικες γεύσεις από το mySUSHI.

Τέλος, συνδύασαν το μεσημεριανό τους γεύμα με εκλεκτές ποικιλίες κρασιού του Κτήματος Κοκοτού, από τον συντηρητή κρασιών Miele και την premium vodka Beluga Transatlantic.

Το τουρνουά διοργανώθηκε από τη Birdie Events και την ActiveMedia Group. Η διοργάνωση απευθύνθηκε αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Το Golf Production ανέλαβε το κορυφαίο sports marketing agency της ActiveMedia Group.

