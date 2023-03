Πειρατικό θρίλερ στον Κόλπο της Γουινέας: Εντοπίστηκε το δανέζικο τάνκερ - Λείπουν μέλη του πληρώματος

Το δανέζικο τάνκερ με σημαία Λιβερίας που αγνοείτο από τις 25 Μαρτίου μετά από επίθεση πειρατών στον Κόλπο της Γουινέας εντοπίστηκε και διασώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Σαο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πλοιοκτήτρια εταιρία.

Το Monjasa Reformer εντοπίστηκε χθες από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, αλλά μόνο κάποια από τα 16 μέλη του πληρώματος βρισκόταν ακόμα επάνω στο πλοίο, όπως ανέφερε η εταιρία Monjasa σε ανακοίνωση.

Όταν έφθασαν οι Γάλλοι στρατιώτες, «οι πειρατές είχαν εγκαταλείψει το πλοίο και είχαν πάρει μαζί τους κάποια μέλη του πληρώματος», ανέφερε η δανέζικη πλοιοκτήτρια εταιρία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των ομήρων ή την εθνικότητά τους.

