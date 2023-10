Επεκτείνει τις αναπτυξιακές συνεργασίες του σε Ν. Κορέα και Νορβηγία ο όμιλος ONEX Ναυτιλία 17:39, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Η συγκεκριμένη πρόταση και τα υλοποιούμενα έργα της, στοχεύει στην εκπαίδευση των μηχανικών και τεχνικών των Ναυπηγείων του Ομίλου ΟΝΕΧ, σε καινοτόμες τεχνολογίες και σε πρακτικές «πράσινης βιομηχανίας», με επίσημη ονομασία: «Build up ONEX Shipyards skills for the integration of ENERGY saving and emission reduction technologies in Shipbuilding», και ακρωνύμιο:"ONEXENERSHIP".