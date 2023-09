Τραυλού: Ελληνική και γερμανική ναυτιλία συνενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της ναυτιλίας Ναυτιλία 15:18, 21.09.2023 linkedin

Η διοργάνωση της κοινής μας εκδήλωσης με την Ένωση των Γερμανών Εφοπλιστών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Βρυξελλών, αποτελεί μια σαφή πρωτοβουλία σύμπλευσης των δύο μερών, σημείωσε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού