Ανησυχία σε ποντοπόρο ναυτιλία και κρουαζιέρα από την κλιμάκωση της σύρραξης στη Μ. Ανατολή Ναυτιλία 11:12, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Επανασχεδιασμός δρομολογίων για τα κρουαζιερόπλοια - Συστάσεις σε δεξαμενόπλοια